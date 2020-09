'Voy a morir', dice afroamericano mientras es golpeado por policías

El suceso ocurrió luego de que la patrulla detuviera al conductor del Lyft en el que viajaban, pasando a pedirle identificación a la familia de la víctima, al darse cuenta que no portaba con credencia, lo bajaron a la fuerza y lo detuvieron.

Una vez que lo tenían sometido e inmovilizado, uno de los oficiales lo golpeó en repetidas ocasiones en la cara y cabeza con el puño cerrado.

Tras hacerse viral el video y revelarse una denuncia en contra de los involucrados, el Sheriff del condado emitió un comunicado donde informa que el oficial agresor ya fue despedido del Departamento de Policía local.

Además, se difundió la fotografía de la víctima dentro de prisión con atuendo naranja y con notables heridas en el rostro.

Breaking!

Per Clayton County Sheriff’s Office:

”The Deputy who repeatedly struck Roderick Walker is being terminated from the Clayton County Sheriff’s Office by order of Sheriff Victor Hill for excessive use of force.”@wsbtv pic.twitter.com/v9aDNfqCqg