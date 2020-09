'Tenemos pruebas' contra Alonso Ancira, dice AMLO tras demanda

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, presentó una denuncia en su contra por persecución política; sin embargo, reiteró que tiene pruebas contra el empresario que responden a tal demanda.

En su conferencia de prensa, el mandatario dijo tener datos suficientes de la conexión del dueño de AHMSA en el caso de Agro Nitrogenados y su vínculo con Emilio Lozoya.

Respecto a la demanda de Ancira, aseguró que "está en su derecho, pero tenemos pruebas de que él vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares y tenemos pruebas de la relación estrecha de este señor con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta"

López Obrador afirmó que el caso contra Alonso Ancira "no es un pleito, yo no me peleo con nadie, yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Tengo adversarios".

Asimismo, el Ejecutivo federal señaló que "como presidente de México tengo que cuidar el patrimonio del pueblo".

En ese sentido, López Obrador insistió en que Ancira o quien adquiera AHMSA si hay proceso de compra-venta, tiene que pagar la reparación del daño por el sobreprecio de la planta de fertilizantes.

Si no hay reparación del daño, el presidente advirtió que debe actuar la justicia.