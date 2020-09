Para Empezar

Estoy contigo mi Hermano Roberto Flores Dávila. Descanse en Paz Doña Leticia, me tocó su bondad, inolvidable.

Perdón pero es de ingenuos pensar que el único problema de Santos Laguna es no meter el balón. Jamás había escuchado ese pretexto con un equipo que ocupa puestos tan bajos en la tabla de posiciones. En nada ayuda querernos hacer a la idea de que las cosas en el equipo de Almada no andan tan mal.

Seamos claros, estoy de acuerdo de que contra los Tigres se empareja el trámite del partido en el segundo tiempo pero por favor, seamos un poco analíticos y tengamos memoria: ¿en qué partido en donde Tigres se va en ventaja no existe la sensación de que el rival despierta? ¡En todos! Ok, vámonos al partido contra Pumas, los de CU llegan poco y anotan dos goles, los de Almada 15 veces y no les alcanza, ¿eso es jugar mejor que el rival? ¿Solo falta la puntería? ¡Mentiras! Santos es un equipo endeble al que el rival le hace daño cuando quiere, si bien poco a poco se ha ganado algo en coordinación entre líneas, falta un mundo para llegar a una solidez de la cual partir al ataque.

Ojalá la intención de este texto se entienda bien. De ninguna manera dejo de lado los imponderables que ha tenido el técnico uruguayo para armar sus alineaciones, es repetirlo demasiado pero para hacer una crítica justa no puedo dejar de mencionar las lesiones, enfermedades, operaciones, estado de ánimo y un largo etcétera de desgracias, Almada ha hecho lo que puede y la gente joven de la que ha echado mano también, es lo qué hay, sin embargo, no confundamos queriendo ver lo que no está pasando en la cancha.

La directiva no quiso o no se pudo mover más en cuestión de reforzar mejor el plantel y los resultados saltan a la vista. Lo de Ayrton y Balda son dos soberanas burlas hasta el momento, Félix Torres en la banca está mejor.

La verdad duele pero este Santos es un equipo débil al que es sencillo superar. No confundamos a la gente, el partido que Santos encuentre el arco varias veces, lo más probable es que su rival lo encuentre una vez más que los Guerreros.