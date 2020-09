Ensayo sobre la cultura

DE LA ONDA PARA ACÁ

Margo Glants fue quien les puso la generación de la onda, y se trata de escritores muy jóvenes que al final de los sesentas publicaron su obra. José Agustín con el rock de la cárcel y de Perfiles, Gustavo Sainz con la Princesa del palacio de hierro y García Saldaña con el Rey criollo, demostraron que a esa edad se podía escribir bien y ser interesante para un público lector que no tenían quien escribiera sobre su mundo. Después vino lo del sesenta y ocho que generó libros sobre todo de ensayo y crónica, la noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, Regina de Velasco Piña, Los escrito tanto de Carlos Monsiváis y José Revueltas y otros que estuvieron involucrados en este movimiento.

De esta misma generación podemos mencionar a Armando Ramírez con su Chin chin el teporocho. Era el cronista de Tepito e hizo televisión dando a conocer los barrios de la Ciudad de México. Rafael Ramírez Heredia con el Rayo Macoy.

Se me ha pasado mencionar a Luis Spota cuya producción novelística ha sido mucha pero desgraciadamente como que no fue muy valorada. A mí personalmente me gusta: La sangre enemiga y El tiempo de la ira. También no podemos dejar de mencionar a Ricardo Garibay que me gustaba más escucharlo que leerlo. Tiene su obra publicada en diez volúmenes, cuento, novela, periodismo, ensayo, guiones cinematográficos.

Luis Zapata es de los setentas, conocido como "El tigre de la colonia Roma", así se llamó su primer libro. Su tema es el homosexualismo en la época en que no se escribía sobre ello. Escribe también: En girones.

La literatura femenina comienza a resplandecer: Ángeles Mastreta : Arráncame la vida; Guadalupe Loaeza con las Niñas bien, Rosa Nissan con Hisbo que te nazca: habla sobre la cultura sefardita en México. Carmen Boullosa, La otra mano de Lepanto, La virgen y el violín, Enriqueta Ochoa, nuestra máxima poeta, Mónica Lavín que ya mencionamos al referirnos a Sor Juana. Hay muchas otras que han salido y siguen saliendo de los talleres literarios. La hija de Enriqueta, Marianne Toussain.

Surge la novela chicana, con Elmer Mendoza a la cabeza: El amante de Janis Joplin. De la provincia se escuchan voces, como la de Jesús Gardea con Los viernes de Lautaro. Daniel Sada pasó un tiempo por aquí. Desgraciadamente murió joven pero su obra ya es ampliamente reconocida. "Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe".

Otros escritores de los ochenta y noventa serían Xavier Velazco que sinceramente no es de los míos: Diablo Guardián. Habla sobre la decadencia de la clase media alta. Germán Dehesa que hizo mucha televisión: Fallaste Corazón. Gonzalo Celorio: Y retiemble en sus centros la tierra. Alberto Ruy Sánchez, Tristeza de la verdad.

Alguno escritores vinieron a Torreón a dar talleres literarios y a promocionar la cultura como Felipe Garrido que ya es ampliamente conocido. Otro fue Vicente Quiriarte, con un gran manejo de la prosa castellana. Pocos manejan el lenguaje como él: Elogio de la calle, biografía literaria de la ciudad de México.

De Chihuahua es Carlos Montemayor que escribe Minas del retorno. Tiene más novelas sobre los movimientos revolucionarios de ciertas regiones del país. Es otro de los que ha fallecido joven.

La generación del crack se dio a conocer en los noventa. Sobresale Jorge Volpi, que escribe novela biográfica: En busca de Klingsor es una maravilla, no deben dejar de leerla. Él se dedica a la promoción cultural, en la UNAM; ha trabajado en el canal 22.

El otro es Pedro Ángel Palou que escribe biografía: Morelos. El impostor, que habla sobre la vida de San Pablo.

José Joaquín Blanco es ensayista de la nueva época: Crónica literaria; como José Luis Martínez de la vieja guardia: El ensayo mexicano.

Faltan muchos autores más: Ermilo Carballo: Ensayo. Héctor Aguilar Camín: El error de la Luna, Homero de Ardijis, La montaña de las mariposas. Federico Campbell, La invención del poder. José Emilio Pacheco: El viento distante. Guillermo Arriaga, muchas veces galardonado, Salvar el fuego, El salvaje.

Faltan, no cabe duda; los puedes descubrir si acudes a las librerías.