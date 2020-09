Complicada misión de las Guerreras frente a Chivas

- Las líderes de la Liga MX Femenil, Chivas Rayadas del Guadalajara, visitan hoy en el Estadio Corona a las Guerreras, en el cierre de la quinta jornada del torneo Guardianes 2020.

El duelo que comenzará en punto de las 19:00 horas, tendrá como juez central al regiomontano Juan Francisco Sánchez Leal, quien será asistido en las bandas por Damaris Saray Jiménez Díaz y Manuel Eduardo Juárez Alonso. El cuarto árbitro será Felipe Moreno Barraza.

Las tapatías se presentan como la mejor escuadra de la campaña, con cuatro triunfos en igual número de partidos, con un arranque perfecto de campaña, con saldo de 15 goles a favor por apenas uno en contra.

En cambio, las albiverdes han tenido un arranque complicado de competencia, con apenas un triunfo por tres descalabros, el más reciente la semana pasada en casa, cuando cayeron 0-3 ante las Rojinegras del Atlas.

De no ganarle al Rebaño Sagrado, el Santos Laguna Femenil cumplirá un año sin ganar en la Comarca. La última vez que lo hicieron, fue el 16 de septiembre del 2019, cuando derrotaron 2-0 al Cruz Azul, con goles de Arlett Tovar y Yahaira Flores.

Y a pesar de apenas sumar 3 puntos, están a una victoria del octavo lugar, las Esmeraldas del León, quienes llevan 6 unidades y que hoy en el Bajío, tendrán una dura confrontación cuando reciban a las Águilas del América, otro de los equipos que marchan con marca perfecta, al igual que las rojiblancas y las Rayadas del Monterrey.

En más encuentros para este lunes, las Bravas reciben a las 10 de la mañana en Ciudad Juárez a las Centellas del Necaxa, mientras que media hora después en la Sultana del Norte, las Rayadas le harán los honores al Atlético de San Luis.

Las Diablas Rojas del Toluca enfrentarán en Metepec, Estado de México a las Tuzas del Pachuca, en juego que comenzará a las 4 de la tarde.

En los partidos que abrieron la jornada, el Atlas venció 2-1 a Tijuana, Cruz Azul y Tigres igualaron 1-1, en tanto que las Pumas doblegaron 1-0 al Puebla.

Último duelo en el Corona