Rechazan en Coahuila impugnaciones por dos distritos en Morena

El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila (TEEC) rechazó la impugnación que militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de los distritos locales V y VI.

Los aspirantes Cristina de la Rosa y Antonio Ballesteros Verduzco fueron impugnados por integrantes del partido bajo el argumento de que no son militantes de Morena, informaron los abogados del partido, Daniel González y Jorge Luis Berrera.

El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila concluyó que la demanda de los inconformes no fue canalizada por la instancia correcta, "la resolución no dio la razón ni la rechazó a los quejosos, sólo estableció que no era en el TEEC donde debieron presentarla", indicaron los juristas.

Los querellantes debieron impugnar la candidatura de los De la Rosa y Ballesteros, debido ser en la comisión interna del Movimiento Regeneración Nacional, aunque la convocatoria para el registro de precandidatos sí aceptaba la postulación de ciudadanos no pertenecientes al partido.

La comisión interna de Morena, conforme a la convocatoria cerró el periodo de recepción de inconformidades y los militantes que rechazan a ambos quedaron a destiempo para presentar su impugnación en este órgano correspondiente.