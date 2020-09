'Coahuila vivirá un año difícil por reducción'

El titular de la Administración Fiscal General de Coahuila, Javier Díaz, indicó que será un año difícil para la entidad, pues se proyecta una reducción de más de 1,420 millones de pesos.

En entrevista para este medio, el administrador estatal relató que este año el Gobierno federal utilizó el Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades Federativas para compensar esa caída de ingresos.

"El presupuesto 2021 comparado con el 2020 para Coahuila trae una disminución de 1,420 millones de pesos de Participaciones Federales y Aportaciones Federales", dijo.

"Lo que estaba presupuestado en 2020 no se cumplió porque mes con mes se fue bajando la recaudación federal participable, pero eso se activó el Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades Federativas, para compensar esa caída", explicó el funcionario.

Díaz dijo que al inicio del año se tenía 63 mil millones de pesos y como no iban a ser suficientes, para compensar se adquirió una deuda de 80 mil millones de pesos a nivel nacional, para así tener 140 mil millones de pesos.

"La Secretaría de Hacienda tiene programado gastar 110 mil millones de pesos, que es lo que va a tratar de compensar en un porcentaje nada más la caída en la recaudación federal y por consecuencia impacta en una caída fuerte en los estados. Solo van a quedar 30 mil millones del Fondo de Estabilización y no es suficiente".

El administrador añadió que "el impacto va a ser peor. No solo serán los 1,420 millones de pesos que se proyectan, sino que va a ser peor porque la recaudación federal participable está bajando y no va a ver recursos de Fondo de Estabilización y no va a ver recursos para compensar la caída".