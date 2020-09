Su salud bucal

CÁNCER ORAL

El cuidado y mantenimiento de la salud oral al igual que el resto de nuestro cuerpo, es de suma importancia, y forma parte de nuestra cultura médica, El prevenir las enfermedades, diagnosticar y tratar las mismas, son parte primordial del Cirujano Dentista, Odontólogos o Estomatólogos, privados e institucionales, en la atención a la población. Uno de los temas de actualidad en la prevención de las enfermedades de la Boca o Cavidad Oral, es el Cáncer Oral. La Facultad de Odontología, Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, en los últimos años ha cumplido un papel importante en el Servicio a la Comunidad, desarrollando las diversas campañas y brigadas de prevención y concientización sobre el Cáncer Oral, además de la preparación de Maestros y alumnos para la atención de los pacientes con estas lesiones. El Cáncer Oral ocupa o afecta a la cavidad oral en un 2% a 4% de los casos, de todos los tipos de cáncer que afecta al resto del cuerpo, Hemos visto en las diversas campañas y nuestras consultas, que hay una parte importante de la población que no sabe, ni tiene información de que en la boca también puede desarrollarse el cáncer. El cáncer más frecuente de la boca es el carcinoma epidermoide o de células escamosas. Aunque hay otros tipos de cáncer menos frecuentes, e inclusive metástasis de cáncer de otra parte del cuerpo, Afecta más a hombres que mujeres, en edad adulta entre los 50 y 70 años, aunque ahora vemos cada vez más, que ha aumentado también los casos de mujeres, y que también hay más casos en personas más jóvenes. Entre los factores desarrolladores o promotores, está el abuso de hábitos como el tabaco, el alcohol, los rayos del sol en el caso del labio inferior, el trauma o irritación crónica, carga genética o herencia, y actualmente la infección del Virus papiloma humano, por transmisión sexual, en el caso del desarrollo del cáncer en la base de la lengua y en la faringe. El Cáncer oral puede tener distintos aspectos como; Úlceras, manchas rojas, manchas blancas, pequeños o grandes aumentos de volumen, que pueden estar asociados a dolor o no, y además puede haber movilidad o pérdida de los dientes. A través de los años, hemos visto que ha aumentado el número de casos, tal vez porque ya hay colegas y especialistas preparados en el diagnóstico de estas lesiones, pero que lamentablemente, muchos de estos casos llegan en estados muy avanzados y los tipos de cirugías efectuadas o tratamientos desarrollados, dejan secuelas muy importantes que llegan a comprometer la calidad de vida de los pacientes. El Cirujano Dentista, El Odontólogo, El Estomatólogo, los diversos especialistas de la odontología y los alumnos en preparación, están capacitados para prevenir, y diagnosticar desde los estadios iniciales el cáncer oral y las diversas alteraciones o lesiones que afectan a la boca, Basta con acudir a una consulta o revisión cada 6 meses, aunque no tenga ninguna lesión aparente, Y con mayor razón si presenta alguna lesión. Además, el Cirujano Dentista forma parte de un equipo multidisciplinario para la atención del paciente con cáncer oral, antes, durante y después de su tratamiento, junto con el oncólogo, el radiólogo, el cirujano plástico, el algólogo, y el protesista maxilofacial, entre otros, quien rehabilita y trata las secuelas y los defectos como resultado de las cirugías efectuadas en el tratamiento del cáncer oral.

Es importante que, ante cualquier duda sobre la aparición de alguna lesión en la cavidad oral, acudan con su Cirujano Dentista o especialista, o a la Clínica de Diagnóstico de la Facultad de Odontología Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, para una consulta y valoración. LA MEJOR MANERA DE PREVENIR ES EDUCAR, Y SI SE DETECTA A TIEMPO EL CÁNCER ORAL, PODREMOS SALVAR VIDAS. Dr. Ricardo Martínez Pedraza, Profesor Invitado al Posgrado y Pregrado de la Facultad de Odontología Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila.