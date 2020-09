Suman 71 aspirantes para dirigir Morena

Morena tiene ya 71 candidatos que aspiran llegar a la dirigencia nacional del partido: se trata de 35 que buscan encabezar la presidencia y 36 quieren la secretaría general. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sábado por unanimidad las 71 candidaturas.

La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE fue la instancia encargada de realizar el análisis de las solicitudes recibidas entre el 5 y el 8 de septiembre, para verificar que quienes solicitaron su inscripción en la convocatoria cumplieran con los requisitos establecidos en la misma. El acuerdo aprobado establece que, de 105 solicitudes recibidas, una fue extemporánea y 33 no cumplieron con ser militantes del partido.

A partir de que el INE notifique a las y los candidatos su dictaminación favorable, contarán con 12 horas para solicitar al Instituto, si es su voluntad, que se utilice el nombre completo o nombre corto en las encuestas. Se permitirá únicamente nombres acortados, no apodos o sobrenombres. Lo que sigue ahora es que se lleve a cabo una encuesta de reconocimiento, toda vez que el Consejo General del INE estableció que si existen más de 6 candidaturas para ambos cargos, es necesario reducir el número de éstas.

Por ello la Comisión determinó seleccionar a tres empresas del gremio demoscópico para que realicen esta encuesta de reconocimiento, la cual estará a cargo de Demotecnia 2.0 S. C., Mendoza Blanco y Asociados S. C. y Parametría S. A de C. V. Asimismo, la Comisión designó a la Maestra Patricia Isabel Romero Mares y al Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández como integrantes del grupo de expertos que definirá las características y metodología de la encuesta pública abierta de reconocimiento que permita reducir el número de candidaturas a un máximo de seis, grupo en el que también participará un representante de cada empresa designada.

El levantamiento y procesamiento de esta encuesta de reconocimiento se llevará a cabo del 16 al 22 de septiembre, mientras que la encuesta nacional abierta, del 26 de septiembre al 2 de octubre.