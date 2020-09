Durazo, mejor calificado en agosto

Esteban Moctezuma, titular de la SEP obtiene cobertura positiva por acciones para el regreso a clases; Alcocer Varela estuvo bajo el foco por los 64 mil muertos debido al Covid-19.

Alfonso Durazo (SSPC), la captura de "El Marro". Vaya triunfo el que logró colgarse el secretario Durazo, pues en un operativo conjunto capturaron a José Antonio Yépez, mejor conocido como "El Marro". Este tema valió 62% de su cobertura mediática.

Durazo supervisó el traslado de "El Marro" al penal del Altiplano, en el Estado de México. No se les vaya a escapar, pues eso ya sucedió en administraciones pasadas. En Navolato, Sinaloa, fue asesinado César Carillo Leyva, hijo de Amado Carillo Fuentes, mejor conocido como "El Señor de los Cielos". Por si eso no fuera suficiente, Durazo aseguró que 18 funcionarios que trabajaron para García Luna han sido destituidos. Fuerte crítica pronunció el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, al pedirle que se mantenga neutral y que no politice la seguridad. Por estas razones fue el secretario mejor evaluado en agosto. "Prepárense sonorenses, pues ahí les voy"...

Esteban Moctezuma (SEP) Teleeducación. Por primera vez en lo que va de la administración, el secretario Moctezuma logró colarse al medallero de los funcionarios federales mejor evaluados. Firmó un convenio con las televisoras para transmitir contenido educativo y así poder llegar a millones de estudiantes alrededor de todo el país. Este tema representó 24% de su cobertura mediática. Presentó el calendario escolar para escuelas públicas y privadas y dio a conocer los canales y horarios en los cuales se transmitirán las clases.

Además, anunció la entrega y sanitización de los libros de texto gratuitos, aunque por el regreso atípico de clases cayeron 70% las ventas de artículos escolares. Moctezuma acompañó al Presidente a una reunión de la Conago en San Luis Potosí, ¿nos están tratando de decir algo?

Víctor Manuel Toledo (Semarnat) Adiós, vaquero. Ya todos sabemos el desenlace de esta historia: lo renunciaron, aunque la versión que manejan es que dio un paso al costado por motivos de salud. El polémico audio filtrado en redes sociales, donde asegura que la 4T está llena de contradicciones, de paso salpicó a Alfonso Romo, Víctor Villalobos y Rocío Nahle, entre otros. El polémico audio provocó 60 por ciento de su cobertura mediática. La polémica se desató por el reclamo de Semarnat a la Sader al presentar esta última un proyecto para el uso de un herbicida. ¿Habrá algo que nos esté ocultando Alfonso Romo? En Topolobampo, Sinaloa, Toledo está tratando de echar abajo una inversión de una planta de fertilizantes a través de una consulta popular. ¿A quién les recuerda?

Jorge Alcocer Varela (Ssa), el relegado. Se superaron los peores escenarios y agosto cerró con 64 mil muertes como consecuencia del coronavirus. Estos tristes decesos generaron 26% de la cobertura mediática. Ahora sí, gran triunfo lograron las autoridades federales a través del decreto que prohíbe la venta de alimentos chatarra a menores de edad, lo difícil será la aplicación de la ley. Por si no fuera suficiente el desastre de López Gatell, lo van a premiar con la Cofepris, Conadic y otras 11 oficinas gubernamentales que pasan a su mando, eso se llama caer para arriba. Un tribunal federal ordenó a la Secretaría de Salud garantizar el abasto de medicamentos para niños con cáncer, ojalá el gobierno federal cumpla.