Nuestros subagentes, disfrazados de pupitres abandonados por estos días en que la fastidiosa pandemia de coronavirus tiene a los estudiantes aburridos en casa, nos reportan que donde pronto podría estallar una bomba de alta proporción es en la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), todo por su pésimo y devaluado servicio médico, situación que hizo que algunos maestros se empezaran a cuestionar las causas del mal servicio, encontrándose con varias sorpresitas de esas que ponen a uno que otro travieso a temblar. Dicen por ahí que, basados en la información de las observaciones que han realizado los muchachos de la Auditoría Superior del Estado, podrían presentar y revivir algunas denuncias penales que existen por el desfalco de cientos de millones de pesillos a las finanzas del sindicato de maestros que se dio en la época de Carlos Moreira Valdés.

De quien dicen los propios maestros no tiene una buena relación con la dirigencia nacional del SNTE, ahora ligada a la Cuarta Transformación y que bajo la bandera del combate a la corrupción este caso les podría caer como anillo al dedo, sobre todo en época electoral, y cuando uno de los hermanos del clan más odiado en la provincia, Álvaro Moreira, aparece en la boleta electoral soñando con una diputación en el congreso local. Este está a un simple cerillo para que prenda la hoguera.

A menos de un año de que un grupo de "civiles armados" atacara de manera vil y cobarde la presidencia municipal de Villa Unión, provocando un fuerte enfrentamiento con las autoridades federales y estatales, quienes estoicamente se jugaron la vida por la ciudadanía, ayer el "góber" rijoso y epidemiólogo de la provincia de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, de gira artística por la región Norte, entregó el edificio reconstruido y ampliado de la presidencia, que incluye un blindaje exterior. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos comentan que a partir de aquel terrible día el mandamás de Coahuila se quiso armar "hasta los dientes" y le invirtió una buena lana a la compra de tanquetas blindadas, armas de grueso calibre y ayer aprovechó nuevamente para echarle flores al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional por su respaldo. Por cierto, también anduvo paseando… Perdón, acompañado por el invitado especial, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, más conocido como el "Chico Maravilla", quien no se encarta ni se descarta para una posible reelección; así dijo don Manolo.

A propósito del tema, nuestros subagentes, que siguen "deshojando margaritas", nos comentan que posiblemente la próxima semana el desangelado Instituto Electoral de Coahuila tenga alguna resolución sobre el polémico tema de la posible segunda reelección de alcaldes en Coahuila. Y mientras corren las apuestas y sigue latiendo el corazoncito de muchos que se "encariñaron" con el cargo, ahí les van algunos que pudieran quedar, pese a su gris desempeño. De lo poco que queda del Revolucionario Institucional, donde manda capitán no gobierna marinero; anote usted a Delia Pimentel, de Hidalgo; Gerardo de Hoyos, de Morelos; Laura Silva, de Ocampo; Federico Quintanilla, de Progreso; José María Morales, de Ramos Arizpe; y Nadia Jaramillo, de Viesca. En tanto, anote a los que ya se reeligieron, Manolo Jiménez, de Saltillo; Everardo Durán, de Arteaga; Luisa Santos, de Múzquiz, Gladys Ayala, de San Buenaventura, entre otros más. Y no pierda de vista usted, estimado lector, al mandamás de Torreón, Jorge Zermeño, que dicen nuestros subagentes, disfrazados de azafatas, que las vueltas del panista a la capirucha del esmog son constantes y con el afán de saltarse a los que mandan en el PAN Coahuila, Memo Anaya y Chuy de León, y que busca la venia bendita de la dirigencia nacional para la reelección, o al menos una diputación federal. Ya veremos cómo se siguen moviendo las aguas en este caliente proceso electoral de cara a la madre de las elecciones en el 2021.

Luego de que se acabó la "luna de miel", y vio que nomás puros desaires recibe de algunos jefazos de la 4T, ahora sí el senador taurino carbonífero Armando Guadiana Tijerina alzó la voz en actitud "quijotesca". Don Armando, favorecido con varios contratos de la Comisión Federal de Electricidad, le urgió a su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, su divina intervención para salvar la cadena productiva en torno a Altos Hornos de México. El presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República hasta ahora vio claro la bancarrota que se perfila para la estabilidad económica de Monclova y toda la región centro y carbonífera, además del colapso social por la pérdida de más de 20 mil empleos como resultado de que el Gobierno federal nomás no interviene para ayudar, sino para frenar las posibles asociaciones para rescatar a la siderúrgica. Nuestros subagentes, disfrazados de factura vencida, nos reportan que, pese a la gravedad de la situación, Guadiana no ha logrado convencer a sus compañeros de Morena que hagan algo para que el preciso por lo menos los escuche, pues es claro que aunque la venganza no es lo suyo, dicen, por lo menos sí una fuerte razón que motivó la decisión del presidente.

Nuestros subagentes, disfrazados de boleta de agente de tránsito, nos reportan que en la Tesorería Municipal de Torreón hacen cuentas y más cuentas, con el fin de "acomodar " los recursos, porque calculan que tendrán que recurrir a sus "patrocinadores oficiales". Pero no es que el alcalde Jorge Zermeño tenga en mente realizar alguna obra magna que pueda considerarse "el sello" de su administración, sino que, a decir de varios insidiosos, los fondos se destinarán a las campañas para apoyar a sus candidatos a diputados panistas, y estar "preparados" para el día de la elección. Si alguien tiene duda, nuestros subagentes recomiendan preguntarles a los agentes viales el motivo por el que andan tan movidos multando conductores a diestra y siniestra; incluso los ingresos por infracciones siguen como en los días más gloriosos del alcoholímetro, pese a que se quitó durante la pandemia, y la mayoría de los "multados" ven su carro decomisado directo al corralón sin acudir ante el Ministerio Público, porque los agentes se hacen pasar como "buena onda" y, al estilo Uber, llevan a los automovilistas con copas encima a su casa, como estrategia para que a las arcas estatales no les llegue nada, solo a las municipales por motivo de corralón y arrastre de grúa.

Los que de plano ven la tempestad y no se hincan son los "virreyes" de Lerdo. Esto se lo decimos, mi estimado lector, porque, pese a que medio Cabildo anda de Home Office por salir positivo al COVID-19 y, según, el "contagiadero" se dio después de haber asistido al informe del alcalde priista más morenista, Homero Martínez, y a su fiesta posterior, ahora la primera dama y presidenta honoraria del DIF, Susy Torrecillas, convocó a más de un centenar de empleados a una sesión de fotos en el Parque Raymundo para que salieran en las imágenes que presentará en su primer informe. Ahí tiene que varios "más a fuerza que de ganas" tuvieron que acudir a la sesión de instantáneas posando sin la debida sana distancia. Incluso, nuestros subagentes, disfrazados de arbustos secos, nos informan que el temor de los empleados aumentó sobre todo para aquellos a los que les puede llegar la invitación al informe, que será presencial o de acarreado, como también se le conoce. Otros que también están preocupados son los convocados al grito virtual que se hará en el salón Azul de la presidencia, pues temen contagiarse. Y es que dicen las lenguas viperinas que las aspiraciones políticas de esta pareja son porque ella aspira a una candidatura para una diputación federal, mientras que don Homero aún se cree con las credenciales para ser candidato a gobernador, y por ello, a costa de cualquier pandemia, hacen lo que sea con tal de posar para la foto.