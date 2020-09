Seleccionan a lagunera en Grecia

A la edad de 12 años las artes visuales aparecieron en su vida por medio del dibujo. Años más tarde, esta expresión la dirigiría a elegir la carrera de Animación y diseño en el Tecnológico de Monterrey Campus Laguna.

Con la mirada enfocada en un entorno cultural, Alejandra Saldívar encontró en la animación la herramienta idónea para retratar sus mundos. Para la lagunera, esta rama ayuda a visualizar factores que se tornarían imperceptibles en un video tradicional.

En su campo, Alejandra plasma emociones y situaciones ocurridas en distintos espacios, pues la animación es compañera más cercana a la imaginación que a la realidad. Sus influencias refieren a animadores experimentales como Jane Aaron y Don Hertzfeldt.

Con esta materia creativa, Alejandra Saldívar comenzó a elaborar un cortometraje de animación por cuenta propia. La obra le tomó un año de trabajo y avanzaba en ella durante sus tiempos libres. Tras terminarla, la mostró a colegas y estos le instaron a registrarla en algunas de las convocatorias que ofrece Internet.

Así, el cortometraje de Saldívar fue seleccionado en la categoría Cortometraje aimado del Festival Chaniartoon de Grecia, un evento con cuatro años de existencia enfocado a animación y cómics.

El resultado audiovisual tomó el título de Caminadora. Tiene una duración de un minuto y su discurso refiere a un hombre que se encuentra realizando una sesión de ejercicio. Con el esfuerzo físico, la mente del protagonista comienza a perder el sentido de su mundo.

"Tiene una narrativa lineal, pero no existe un trasfondo del personaje. Empecé a trabajar este proyecto pensando en todo el desgaste emocional que a veces uno siente cuando hace ejercicio, porque exige mucho de tu cuerpo y también de tu mente. Me interesaba mucho esta experiencia que puede ser terapéutica, puede ser muy buena, pero que también aborda con mucho contextualismo no tan sano".

Debido a la contingencia sanitaria por la Covid-19, el Festival Chaniartoon se realizará únicamente de manera virtual a través de su página de Internet. El cortometraje Caminadora de la lagunera Alejandra Saldívar será transmitido el próximo jueves 17 de septiembre entre las 18:00 y 23:00 horas de Grecia, junto a otros cortometrajes mexicanos.

Por último, Saldívar comenta que la escena de animación en La Laguna no encuentra muchas oportunidades. Ella misma afirma que tuvo que trasladarse a Monterrey para terminar su carrera debido a que en la región no existen maestros con mucha experiencia.

"La gente que acaba siendo muy importante en la industria se acaba yendo a Ciudad de México, Estados Unidos o a Canadá. Es muy difícil aquí en La Laguna porque no hay un ambiente que lo propicie".

