Padres piden sentencia de 20 años para 'Miss Moni'

Familiares de cinco menores víctimas en el Colegio Enrique Rébsamen, a través de sus asesores legales, pidieron a las autoridades una pena de más de 20 años contra Mónica García Villegas, alias "Miss Moni", acusada de la muerte de 19 niños y siete adultos, luego del terremoto de 2017.

En conferencia de prensa, Enrique Fuentes, abogado de las víctimas, informó que la acusada sabía de las anomalías en las que se encontraba el inmueble que colapsó durante el sismo, actos que quedaron comprobados en la investigación realizada por la fiscalía capitalina.

El abogado demandó que al concluir el periodo de juicio oral y en la víspera de que el tribunal de enjuiciamiento emita un veredicto contra Mónica García Villegas, -el cual se prevé sea determinado justo el día del Segundo Informe de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 17 de septiembre-, la pena debe ser la máxima.

"Lo que nosotros estamos pidiendo es una pena superior a los 20 años de prisión. Porque la señora [Miss Moni] al llevar a cabo estas actuaciones no observó las recomendaciones que le daba la autoridad, la señora fue omisa porque no llevó a la clausura del inmueble", expresó Fuentes.

"La acusada, Mónica García Villegas, construyó en forma indebida, irresponsable y cobarde un piso más desde 2016, que hizo que la estructura se venciera durante el sismo, al no cumplir con todos los elementos propios y necesarios para que pudieran salvaguardar la seguridad de los niños (…) Está acreditado en la acusación del Ministerio Público que la señora sabía que lo que estaba haciendo era ilícito, indebido, irregular, porque no tenía la facultad, no contaba con los permisos, con las autorizaciones para hacerle las modificaciones al inmueble", refirió en litigante.

Además señalaron que las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público en el caso Rébsamen, deben determinar si existe alguna responsabilidad penal contra la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que ella se desempeñaba como la titular de la alcaldía Tlalpan cuando ocurrió el sismo del 19 de septiembre de 2017.

"Si la señora tiene responsabilidad de acuerdo con la investigación que está haciendo la fiscalía, sí [debe ser responsabilizada penalmente]. Esto es determinable por parte de la fiscalía capitalina, nosotros estamos pidiendo la investigación de las autoridades que participaron en su oportunidad al tolerar a la acusada, para que en conjunto sean castigadas. Si a la señora Sheinbaum la alcanza, lo siento mucho, pero la fiscalía debe hacer su trabajo", aseveró el abogado.

Explicó que en comparación con otros padres de familia, sus representados no están pidiendo la reparación del daño, esto a pesar de que legalmente el tribunal de enjuiciamiento lo deberá contemplar en caso de que determine en favor de las víctimas.

Alejandro Jurado, padre de otra víctima, refirió que falta un Director Responsable de Obra de ser detenido, y que actualmente la fiscalía capitalina lo tiene ubicado, pero no lo ha arrestado.

Los padres pidieron que el memorial conmemorativo se instale en Tlalpan.