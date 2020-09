Pide Obrador concluir tren México-Toluca en 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió acelerar la construcción del Tren Interurbano México-Toluca para que quede concluido a finales de 2022, un año antes de la fecha programada.

En la nave de talleres, acompañado por la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum (Morena), el gobernador Alfredo de Mazo (PRI) y Guadalupe Phillips, directora de ICA, una de las constructoras, el titular del Ejecutivo federal expresó:

"Que se haga un esfuerzo, es un exhorto para que podamos terminar antes de lo programado, porque se está pensando en el 2023 y por qué no a finales del 2022. No es para picarles, para cucarlos, como dicen en mi tierra, pero el aeropuerto Felipe Ángeles lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022 ¿por qué no inauguramos a finales del 22 este tren, si nos aplicamos y ya están los recursos y ya tenemos las empresas, ya tenemos los materiales prefabricados, ya están los trenes? Ahí queda eso", retó el mandatario.

El presidente López Obrador recordó que la obra, que inició en 2014 el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que tuvo un costo inicial de 30 mil millones de pesos, pero se elevó a 90 mil millones de pesos.

"Ya están los recursos de este tren, se estimó que iba a costar la obra alrededor de 30 mil millones, se elevó ya a 60 mil y calculamos nos va a costar, va a requerir de una inversión total de 90 mil millones de pesos. De modo que los 30 mil millones de pesos que nos hacen falta ya puedo decir que se tiene, ya tenemos el presupuesto para no pararnos", afirmó.

El Mandatario señaló que los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México están trabajando en armonía, "lo que es un ejemplo de buenos gobiernos". Destacó que la coordinación con el gobernador Alfredo del Mazo es extraordinaria y es muy buena la relación.

"Tengo que agradecerle a Alfredo del Mazo por su apoyo, su respaldo, por su comprensión y por aceptar caminar juntos en la transformación del Estado de México, de la nación, del país; ha actuado con institucionalidad, con respeto a la investidura presidencial".