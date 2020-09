Familia sale horrorizada de una casa que alquilaron al encontrar ‘objetos satánicos’

Viajaba con su prometida, su hermano y su primo y alquiló la que a su parecer era, según las fotografías del inmueble, un lugar acogedor. Sin embargo, al llegar, él y su familia decidieron irse tras encontrar objetos de adoración satánica y hasta un ave muerta.

"Cuando caminamos hacia la casa, notamos un cráneo de animal colgando en el exterior. Fui al sótano y encontré más cráneos de animales y marcas rituales en el piso y luego subí a las habitaciones para encontrar mucho más. En las dos habitaciones encontramos un montón de imágenes, velas, libros, etc., para rituales y lo que parecía adoración al diablo. Mi hermano estaba aterrorizado, al igual que nosotros", escribe Joseph en su cuenta de Twitter.

Según él, inicialmente Airbnb se negó a reembolsarle su dinero y le dijeron que el propietario ‘se ofreció a pasar y retirar algunas pequeñas piezas de arte’.

Fox News reporta que un portavoz de Airbnb dijo que Joseph finalmente fue reembolsado. "Frederick recibió un reembolso total ayer por la mañana y nos disculpamos por la demora en brindar apoyo. Nuestra política prohíbe las imágenes sexualmente explícitas en nuestros listados, y actualmente estamos trabajando con el anfitrión para ayudar a garantizar que cumpla".

A su vez, la Iglesia de Satanás respondió al tuit aclarando que en realidad no eran imágenes de culto: "Las fotos representan curiosidades de tiendas de segunda mano y kitsch de temas candentes, no evidencia de rituales satánicos. Parece que tienes una imaginación hiperactiva y no puedes distinguir entre las películas de terror sobrenaturales y la realidad".

I rented this house to do writing and spend time with my fiancé, brother, and cousin. It seemed like a nice place, pretty basic layout from the listing (pictures below).



But as we drove up we noticed there were no other houses in the area just rundown shacks and no phone signal. pic.twitter.com/K1VWhZ7aQe