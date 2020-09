NUESTRO RECOMENDADO PARA LEER

Al escritor indio-británico Salman Rushdie le queda siempre la literatura para afrontar la realidad que cada día es más irreal, tal como afirmó anoche durante la conversación con la escritora mexicana Carmen Boullosa, con quien habló de su novela “Quijote”, en la que jugó e imaginó una nueva novela a partir del célebre personaje de Miguel de Cervantes.

Durante el primer día de actividades del Hay Festival Digital Querétaro, que ayer dio inicio, el novelista dijo: “Es difícil describir la realidad con las técnicas de la novela realista; el mundo se ha vuelto fantástico y el realismo ya no es apropiado para describirlo”.

Rushdie aseguró que en su nueva novela fue un poco como regresar a la primera historia que escribió siendo un joven escritor, en la que echo mano de la fantasía más que de la ciencia ficción, “como escritor empecé en la ficción, mi primera novela, antes de ‘Los hijos de la medianoche’, era fantasía, y para este libro varios de esos elementos regresaron y me ayudaron en puntos importantes de la historia”.

El narrador agregó, “yo me digo a menudo: ‘déjame ver si puedo escribir el libro de un joven que tiene 33 años’, el problema de ser un escritor joven es que no tienes experiencia y es que la vida te da muchas cosas. Cuando eres un escritor joven tienes que fingir sabiduría, cuando eres un escritor viejo tienes que fingir energía”.

El narrador también recordó sus lazos con el Quijote gracias al escritor mexicano Carlos Fuentes pues recordó que aunque de joven había leído la novela de Cervantes no la entendió y años después Fuentes se convirtió en su guía.

“Carlos Fuentes era muy erudito y hablaba de munchos temas, y cuando me hablaba del Quijote me hizo querer leerlo de nuevo, y entonces acompañado por él leí una traducción al inglés del siglo XVIII, él me guió, lo que hizo Carlos fue traerme el libro a la vida. Carlos me guío en la literatura de Cervantes y también en la de García Márquez”, señaló Rushdie.

Carmen Boullosa dijo que “Quijote”, la novela de Salman Rushdie publicada por Seix Barral está llena de juegos, de comedia pero hay una humanidad profunda. Y destacó también la fuerza que el narrador le puso a sus personajes mujeres y que habla de la migración, pues no se puede hablar del mundo actual sin hablar de la migración.

Datos

Páginas: 528.

Publica: Seix Barral.