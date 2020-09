Diputada de Morena insulta a panista y prende al Congreso de CDMX

Luego de casi 10 horas de discusiones, cuando el diputado local del PAN, Jorge Triana Tena, llamó "personero e ignorante" al legislador de Morena, José Martín Padilla Sánchez, por presentar un punto de acuerdo para "defender" al alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, provocó la molestia de los representantes populares de la mayoría.

En los gritos y defensa de su compañero, Padilla Sánchez, una diputada de Morena llamó "pendejo" a Triana Tena -más tarde reconoció la propia diputada de Morena, Leticia Varela Martínez, la que lanzó esa ofensa-, por lo que éste exigió respeto: "no deben llamarme así por hablar con la verdad; no sólo habló por hablar, como lo hace ese personero de Romo Guerra".

Con el rostro enrojecido, el panista espetó: "Quién pide respeto cuando me ofenden. Cómo pide usted respeto, diputado Castillo, cuando me quita la palabra. Cómo pide respeto, cuando una de sus compañeras, porque fue una mujer, una diputada de su partido, la que me llamó pendejo", sostuvo Triana Tena.

Incluso, Castillo Pérez pidió la palabra por alusiones personales, para acusar al PAN de que actúan de "una manera enfermiza por ganar la Miguel Hidalgo. El PAN ya está en campaña, mientras Morena invierte dinero en la compra de vacunas. Entiendo por qué esa vehemencia y agredir a los compañeros, cuando el poder popular es de la gente, como nosotros que somos dirigentes sociales", argumentó.

Además, durante la gritería el morenista pidió a la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Martínez, "una moción de respeto", pero el diputado del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, lo corrigió, "ya ve, a cada momento muestra su poco conocimiento parlamentario; ese tipo de mociones no existen", lo que provocó que "Carlitos" callara y bajara la cabeza.

Todo esto fue generado porque en el punto 75 de la sesión ordinaria, cuando ya todos los diputados locales mostraban caras de cansancio, Padilla Sánchez presentó el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Tania Sánchez Espinosa, a conducirse con imparcialidad, conforme a sus atribuciones como consejera.

De allí que Triana Tena calificó a Padilla Sánchez de ser "personero" de Romo Guerra, "porque ni siquiera sabe el motivo de eso que le ordenaron hablar. Pero para orientarlo, le diré que es porque Tania apoya a los trabajadores a los que la Miguel Hidalgo los despojó de sus triciclos, de la herramienta con la que llevan dinero para sus familias", dijo.

Sobre el calificativo proferido por la diputada de Morena, Triana Tena sostuvo que no presentará demanda alguna, "pero sí la subiré a las redes sociales, porque está plenamente identificada. Para que vea la gente por el tipo de persona que votó", comentó.

Ante ello, la diputada Guadalupe Morales Rubio dijo a Triana que fue un "error" el calificativo, por lo que ofreció una disculpa.

Sin embargo, ante la advertencia de Triana Tena, la diputada de Morena, Leticia Varela Martínez, reconoció que fue ella la que espetó la ofensa, por lo que le ofreció una disculpa al panista.

"Todos saben que soy malhablada. No fue mi intención ofenderlo. Pero si acaso lo hice, le ofrezco una abierta y sincera disculpa. Y no es por la amenaza de que va a difundir el video por las redes sociales, sino porque reconozco mi error", comentó, luego que Triana mostró el momento en que la morenista hizo ese calificativo.