Buen día, estimados amigos golfistas de la Comarca Lagunera, espero y se encuentren bien. Arranca por fin la actividad golfista en nuestra región, después de seis meses de ausencia, empezando con la primera etapa de la Gira Infantil y Juvenil Zona Norte, siendo el campo de Campestre Torreón y del Club de Golf Montebello, sedes de este evento, en el cual se están cuidando todos los detalles preventivos de salud para evitar algún contagio, además de seguir los protocolos establecidos en estos dos clubes de golf.

Para este año, una de las medidas adoptadas debido al COVID 19 por la Asociación de Clubes de Golf del Norte en su Comité Infantil y Juvenil, el cual es presidido por el regiomontano Ricardo Derbéz Sepúlveda, fue el de reducir el número de jugadores, a comparación de años anteriores, por lo que para este año, solamente jugaran 264 golfistas, cuando años anteriores la participación era de 390, aproximadamente. Otro de los cambios es la forma en que los jugadores saldrán a jugar al campo, anteriormente, las salidas eran por lo que se llama escopetazo (todos al mismo tiempo, en diferente tees a lo largo de los 18 hoyos), en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde, el cambio para este año es que serán salidas por horarios, saliendo por los tees del hoyo uno y diez, con un espacio de diez minutos entere cada grupo, no mayor a cuatro jugadores, con el fin de mantener la sana distancia, igual en dos turnos, esto con la finalidad de no aglomerar a los jugadores en aéreas comunes del club, como serían las aéreas de práctica, donde además, deberán llevar puesto el cubrebocas.

Otro cambio será que cada jugador deberá imprimir su propia tarjeta de score para cada día de la competencia, de acuerdo a su categoría, desde la página de la asociación o la app de Spei Tour, de nuestro buen amigo Jesús Obeso, donde además, podrás revisar todos los resultados. También deberán de llevar su propio lápiz; en ella, cada jugador llevará su propio score y además, el de uno de sus compañeros de grupo; al finalizar, cada jugador y su anotador deberán revisar la tarjeta verbalmente sin intercambiar las tarjetas, después de la revisión deberán acudir a la mesa de entrega, donde dictarán sus scores hoyo por hoyo, en presencia de su testigo o anotador, a la personal de la asociación, quien los captura y después de aceptar su resultado, la tarjeta de score deberá de ser depositada en una urna o buzón.

Otra de las restricciones será que ni los jugadores ni sus caddies, a las categorías que se les permite, podrán tocar, retirar o atender la bandera, se limita el número de personas de galería a un solo familiar por cada jugador y éstos deberán portar cubrebocas durante toda su estadía en el club, al igual que el staff de cada club, profesionales foráneos y oficiales de reglas.

Los jugadores podrán retirase el cubeboca cuando arranquen su salida y estén en campo, los jugadores deberán abandonar las instalaciones inmediatamente después de entregar su tarjeta, no habrá rastrillos en las trampas, los jugadores deberán alisar la arena con sus pies. Otro cambio significativo en cuanto a años anteriores, es que este año no se proporcionarán alimentos de cortesía para jugadores ni familiares, esto con la finalidad de no saturar de tanta gente el comedor o terraza de los clubes. Los jugadores locales podrán tomar sus alimentos en su domicilio, los foráneos en su hotel de hospedaje o restaurante de su preferencia, o en el club.

Estas sólo son algunas de las tantas medidas tomadas para mantener sana distancia entre todos los participantes y así evitar un posible contagio. En cuanto a lo que a su servidor se refiere, estaré como Oficial de Reglas en el Club de Golf Montebello y mi compañero del Comité Nacional de Reglas de la Federación Mexicana de Golf, el tapatío Eduardo Topete Señkowski, estará en Campestre Torreón, a quien por cierto, aprovecho la oportunidad para felicitarlo por su invitación por parte de la USGA y por segundo año consecutivo, a formar parte del selecto grupo de Oficiales de Reglas del Torneo Masters de Augusta, en noviembre del presente año.

Eduardo cuenta ya con varios campeonatos de la USGA, tanto en nivel amateur como profesional en su carrera como Oficial de Reglas, felicidades Lalo y es siempre un placer trabajar y aprender de ti. Aprovechamos para desearles suerte y el mayor de los éxitos a todos nuestros jugadores infantiles y juveniles de la Comarca Lagunera en el evento. Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también. Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la mediadas de prevención y protocolos del campo o club donde huegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.