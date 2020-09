De Inglesita

La liga de Inglaterra está en marcha con más protagonistas que nunca. Esta temporada hay que tener más en cuenta a equipos como Wolverhampton y Everton. Además, tenemos muchas expectativas del Chelsea y sus fichajes. Aunque eso sí, la disputa estaría entre Liverpool y City todavía.

¿Por dónde empezamos? Puede ser por la cantidad y calidad de entrenadores reunidos: Klopp, Guardiola, Bielsa, Lampard, Ancelotti, Arteta, Mourinho, Solskjaer, Espirito Santo, Rodgers, Hodgson… Vaya nombres. Y con ellos, un sistema, un estilo y una filosofía. Pep a la posesión, Jürgen a la intensidad, Mikel y Nuno con líneas de cinco, Ole apuesta por las transiciones rápidas. En fin, hay variedad. Y también hay materia prima para trasladar el mensaje de los entrenadores a la cancha.

Hablábamos anteriormente de que independientemente de si llegaba, o no, Messi al City, la Premier se consolida como la mejor liga. Ahora sí, La Liga de España no le puede hacer competencia, o al menos eso me parece a mí. Con un Barcelona que carga un gran signo de interrogación, un Real Madrid que no tiene un estandarte y un Atlético sin encontrar la fórmula, no veo por dónde. Pero ojo, eso no quiere decir que en Europa dejen de competir.

Al contrario, sabemos la relación que tienen los españoles con los torneos continentales. Ahora, parece que semana a semana habrán mejores encuentros en Inglaterra. Ya los equipos de un escalón inferior, como Everton, Wolves, Sheffield y Leeds, tienen algo interesantísimo para ofrecer. Precisamente para esta jornada inaugural el equipo de Marcelo Bielsa le hace los honores al vigente campeón. Veremos si ‘El Loco’ tiene éxito aquí.

Por otro lado, Jürgen Klopp cargó contra el conjunto Blue. Al técnico alemán le cuestionaron sobre la actividad del Liverpool en esta ventana de traspasos, y respondió: “No podemos cambiar eso de la noche a la mañana y querer comportarnos como el Chelsea. En estos tiempos que vivimos, para algunos clubes parece menos importante cuán incierto es el futuro porque son propiedad de países o de oligarcas”, dijo.

Solo en este mercado, los de Frank Lampard han gastado unos 230 millones de euros, en contra de los 23 que han puesto los Reds… ¡Pero en los últimos dos años! Adquirieron estos jugadores: Tsimikas, van den Berg, Adrián y Minamino. ¿Algún nombre conocido, o crack mundial? Queda clara la ideología de los de Anfield, aunque ello no quita que en su momento pagaran buenas cifras por Allison, van Dijk o Keita.

Todavía falta para que se cierre el mercado de fichajes, y clubes como el Manchester United aún están a la espera de más incorporaciones, al igual que su vecino, quien está expectante a que Koulibaly arribe a la entidad Citizen. ¡Será un espectáculo asegurado esta liga inglesa!

Chelsea es el equipo que más dinero ha gastado en fichajes en todo el Siglo XXI. Se estiman casi 2, 000 millones de libras invertidas. Sus traspasos más caros han sido Havertz y Kepa.