Alex Serhan: la voz lagunera del jazz

Con su madre recitando melodías, su padre adherido a una guitarra y hermanos exploradores de sonidos, Alex Sheran estaba sentenciado a la música, la melomanía terminaría por alcanzarlo sí, o sí. Aparte, desde pequeño entendió su destino cuando descubrió lo que podía hacer con su voz, ahí, identificó un potencial que desde ese momento se ha dedicado a reforzar.

Ahora, este cantante por naturaleza, también, es compositor por vocación. Enraizado en Torreón y rodeado por varias tonalidades musicales, Alex fue alcanzado por las influencias de poderosos cantantes que van desde el R&B de Ray Charles y el soul de Aretha Franklin, hasta la música mexicana del maestro José Alfredo Jiménez. Pero es, actualmente el jazz, el género que rige su genio porque en su perceptiva, se trata de un estilo que lo invita a fusionarse a infinitas posibilidades sonoras.

Con una carrera musical hecha en Ciudad de México, el artista lagunero realizó sus primeros pininos en el mar de las baladas, en el cuál accedió a subir a las embarcaciones de artistas como Armando Manzanero, Fernando de la Mora, Alex Lora, y el grupo Camila cantando en escenarios como el Madison Square garden de NY, el Luna Park de Buenos Aires y el Auditorio Nacional de la Ciudad De México, presentándose frente a más de medio millón de personas.

Asimismo, sus canciones han sido grabadas por Reik, Cristian Castro, Yahir, Danna Paola, Lalo Brito, Kpaz de la Sierra, Majestad de la Sierra y Urband 5 entre otros, superando las 100 millones de vistas en Youtube.

La necesidad de Sheran de acceder a otras alternativas musicales, lo llevó a realizar un viaje musical con la intención de conocer otros estilos que embonaran más con su propia voz. En ese transe se le asomó el jazz, un sendero en que el que hasta ahora sigue caminando.

El Festival de Jazz de Polanco fue el primero que le abrió las puertas al lagunero que luego tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de cantar en el Lunario del Auditorio Nacional como parte del Big Band Fest.

"Ahí es donde empiezo a foguearme y a interactuar con todos los ángulos del jazz, el big band que es un derivado del jazz y esto me lleva a conectar con un trío y conozco todas las facetas que te ofrece este género, que es un género sabes, como que muy versátil, muy amplio, en algunos puntos toca el folclor y ha sido súper enriquecedor y divertido".

Alejado de la experiencia de cantar frente aun público debido a la pandemia, apenas hace un mes, Alex Sheran pudo activarse en un concierto realizado en el Parque Bicentenario de México, el cuál se realizó bajo la modalidad de la nueva normalidad, pues el cantante tuvo que ser escuchado por un público que permaneció arriba de sus automóviles.

En ese sentido, el cantante de jazz lagunero informó que el próximo 19 de septiembre presentará un nuevo proyecto dentro del Zinco Jazz Club, un espacio de trascendencia en el género que él milita.

Sobre la cuestión de cómo definiría su estilo, el lagunero expresó que como una fusión "porque me gusta tanto la música, que cuando descubro una variante, un ángulo diferente de algún ritmo de un género y me encanta, no me limitó y siempre hago intentos de llevarlo a cabo. Soy una persona en ese aspecto muy promiscua musicalmente, me divierte muchísimo mezclar, fusionar, probar. Me siento muy arraigado a todas la tradiciones, me gusta mucho el folklore del mundo, el de España, el de Brasil, el de México".

Tal es su versatilidad que, relató, el año pasado fue parte de la celebración de aniversario de la Sonora Dinamita, agrupación gobernada por la cumbia con la que se ligó para cantar la melodía Vamonos al Baile. Para el cantante lagunero se trató de una colaboración muy especial, debido a que no tuvo que renunciar a su estilo jazzístico, un género que aseguró, estará presente en todos los proyectos de los que sea parte.

"Algo que me ha dejado la interacción con el jazz, estos últimos tres años, es el explorar, probar, e improvisar. Definitivamente creo que eso ya se queda conmigo de por vida y justo esta filosofía del jazz, porque nivel sonoro se ha ido modificando con las décadas, hay muchos tipos de jazz por ejemplo el bossa nova, que es una fusión de la samba con el jazz".

Por último, Alex manifestó que a pesar de que ejecuta su carrera musical fuera de su tierra, le gustaría, algún día, poder compartir su talento en alguno de los recintos ubicados en La Laguna y así poder conectar con su gente.