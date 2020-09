Cuestiona Alfaro a gobernadores sobre Paquete Económico 2021

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, considera que las reducciones presupuestales a los estados y municipios previstas por el gobierno federal para el siguiente año es muestra de la visión centralista del presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuestionó a los gobernadores que no han dicho nada ante esta situación o a quienes lambisconean al mandatario federal.

"Es una reducción a nivel nacional que muestra o refleja, de inicio, esta visión centralista que hemos denunciado de volver a concentrar el dinero en la Federación para poder manejarlo a su antojo (…) me encantaría saber qué opinarán hoy los gobernadores que han permanecido en silencio o algunos que han caído en actos de lambisconería ofensiva, cuando se den cuenta que sus estados están siendo afectados por las decisiones que está tomando el gobierno de la república", dijo.

Concretamente, se preguntó qué harán los mandatarios de Puebla, Miguel Barbosa; Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y Veracruz, Cuitláhuac García –todos afines al presidente López Obrador– cuando se den cuenta que sus estados son afectados por las decisiones del gobierno federal.

Alfaro precisó que en el caso de Jalisco hay una reducción de 4.6% si se toman en cuenta participaciones y aportaciones, mientras que en términos generales el presupuesto federal incrementó un 0.3%.

"Es un presupuesto que representa un golpe durísimo para Jalisco y desde ahora es mejor dejarlo claro: esto no es un gobernador pidiendo recursos, este no es el dinero de un servidor, este no es el dinero del gobierno, este es el dinero de los jaliscienses, es el dinero que le corresponde a nuestro estado, que es un estado que produce, que genera, que soporta sobre sus hombros una parte muy importante de la reactivación económica de este país", señaló Alfaro.

Consideró que se trata de un presupuesto que no se construyó para enfrentar un escenario de crisis como el que enfrenta el país ante la pandemia de Covid-19 y no tiene mecanismos para reactivar la economía, pues es un ejercicio inercial que genera muchas dudas.

Como ejemplo de las afectaciones para Jalisco, indicó que no se asignaron recursos para el mantenimiento carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni se contemplan recursos para la Línea 4 de Sistema de Tren Eléctrico Urbano, un compromiso hecho tanto por Alfaro como por López Obrador.

Aunque el mandatario estatal reconoció que ha hecho un análisis incompleto del documento, aseguró que no hay recursos para el Fondo Metropolitano y desaparece el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).

"Por eso llegó el momento de aclarar con mucha precisión las cosas con el presidente de México y espero que este espacio se dé el próximo sábado", afirmó Alfaro.