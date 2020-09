Dhasia Wezka genera preocupación al compartir que fue acosada en CDMX

Dhasia Wezka, influencer y Youtuber de 25 años de edad compartió en las historias de Instagram un video llorando asustada tras haber vivido un episodio de acoso en la Ciudad de México.

"Salí a pasear a Milo y de repente un vato me di cuenta que me empezó a seguir, pero se veía completamente normal, como un señor, yo dije a lo mejor vamos como para el mismo lado... y en eso llega y se cruza así conmigo y me dice dame tu teléfono, ¿no quieres ser hostess? te voy a dar mucho dinero", dijo.

No sé si esperan experimentar historias como las de Dhasia o qué para entender la situación en la que se vive en un país como México. Son enormes las cantidades de desapariciones/feminicidios y el uso del teaser sigue PROHIBIDO. pic.twitter.com/DayTWpzUGa — no dms. (@cielenRoses) September 10, 2020

"Lo que pasó por mi cabeza, dije ahora en la calle va a pasar una p*ta camioneta, me va a subir y yo ya desaparecí", agregó.

Entre lágrimas despertó la preocupación de sus seguidores, quienes extrajeron el contenido de su perfil y lo compartieron en Twitter para compartir la situación que viven miles de chicas en el país ante la inseguridad de género.

"No sé si esperan experimentar historias como las de Dhasia o qué para entender la situación en la que se vive en un país como México. Son enormes las cantidades de desapariciones/feminicidios y el uso del teaser sigue PROHIBIDO.", escribió una joven que difundió el video, ya que en su relato, Dhasia se cuestiona porque el 'teaser' no es legal aún como objeto de defensa propia.