Ocupantes de CNDH niegan atención de Segob; rechazan abandonar

Familiares y víctimas que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) negaron que sus demandas ya fueron atendidas, como lo dijo esta mañana Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y rechazaron la idea de abandonar el inmueble ocupado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La mañana de este jueves, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, Sánchez Cordero aseguró que las exigencias de las manifestantes ya están siendo atendidas y por lo tanto no habría razones para que se mantuvieran en las instalaciones de la CNDH.

Erika Martínez, madre de una menor abusada sexualmente, comentó:

"A mí no se me ha cumplido mi demanda, porque mi demanda es que todas seamos atendidas (...) sí se me dijo que se va a ver cómo va mi proceso, pero no me han dado una solución, sale lo mismo, son puras promesas y nosotras ya no queremos promesas".

La activista señaló que hasta el momento no hay una respuesta concreta para sus exigencias y aseveró: "vamos a seguir en pie de lucha hasta que esto se acabe".

Por su lado, Yesenia Zamudio, madre de una joven víctima de feminicidio, recordó que este miércoles no se negoció con Sánchez Cordero la liberación del edificio de la comisión, por lo que se mantendrán en el lugar.

"Somos miles y miles de víctimas en el país, y si no nos da solución vamos a seguir tomando instalaciones con o sin su autorización", indicó Zamudio, quien agregó que si las autoridades no están de acuerdo en la ocupación de edificios, ella tampoco lo está con los asesinatos de mujeres.