Filtran videos de supuestos coqueteos entre Alejandro Sanz y Shakira

Shakira y Alejandro Sanz han dado de qué hablar luego de que en redes sociales se viralizaran unos videos en los que los cantantes intercambian halagos.

Hace aproximadamente 15 años, los artistas desataron rumores de romance luego de derrochar química tras la grabación de su colaboración musical Tortura y posteriormente en Te lo agradezco pero no.

No obstante, aquellas especulaciones parecen confirmarse con la filtración de grabaciones que podrían indicar que Shakira y Sanz pudieron haber tenido un romance secreto entre 2005 y 2007, tal como señalan algunos internautas.

En uno de los materiales audiovisuales se ve a Shakira mientras que Alejandro le comenta: “Me ha encantado la canción que le has escrito a Antonio (ex de Shakira)”, dice Sanz, “¿Te gustó?”, pregunta la colombiana. “Mucho. Es muy bonita, nunca me han escrito una canción así”, continúa el español.

Por lo que Shakira agrega: “A mí tampoco”, a lo que Alejandro replica “Pues, ¿qué te parece si nos escribimos esas canciones?”.

Shakira y Alejandro Sanz: Un amor eterno. pic.twitter.com/ZwkGmuLB7Z — ¡Ratatá! (@WWSHAK) September 4, 2020

En otro de los clips, se ve a la cantante de 43 años sentada en el umbral de un edificio donde Sanz aprovecha para continuar con los piropos hacia ella.

“¿Por qué eres tan linda?”, le pregunta Sanz provocando risas nerviosas de Shakira.

“Bueno, esa pregunta te la habrán hecho muchas veces”, añadió el intérprete de Cuando nadie me ve.

En otro video, se observa al cantante de 51 años jugar con la cámara para luego comenzar una conversación acerca de sensualidad con la intérprete de Suerte.

“Un placer. Eh, ¡no me toques ahí!”, reacciona tras verse como Shakira acerca su mano a él.

“¿La sensualidad forma parte de tu vida cotidiana?”, le cuestiona Sanz a la cantante, mientras que ella se toca el labio y sonríe “Sí, la sensualidad, y lo sensual. Es lo poquito que nos queda en la vida, ¿No?”, responde Shakira.

A lo que el cantante menciona “Bueno, si me lo dices con esa cara, pues sí”, mientras que Shakira finaliza el tema diciendo “La belleza y lo sensorial. El arte es un hijo de este matrimonio”.

La TENSIÓN SEXUAL entre Shakira y Sanz pic.twitter.com/QYpIHgL2rV — Edgar Rodriguez (@Edgar_Rodrigz14) September 5, 2020

Durante esa época Shakira estaba en relación con Antonio de la Rúa.