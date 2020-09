No tengo palomas mensajeras ni mucho menos halcones: AMLO

Al llamar a respetar los Poderes, luego de que la priista Dulce María Sauri fue electa presidenta de la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que tiene que cuidar mucho que no se use "lo de antes", la llamada "línea" o "lo que dijo el presidente".

"Yo no mando a decir las cosas, yo las digo. No tengo palomas mensajeras ni mucho menos halcones. Para que no me culpen", dijo el presidente en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Asimismo, días después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) negó el registro como partido a México Libre, López Obrador comentó que lo culparon de esa decisión del órgano electoral.

"Ahora que no le dieron el registro a Felipe Calderón, bueno al partido que él promueve, y que su esposa (Margarita Zavala) es la dirigente, ¡de inmediato a culparme! No soy igual a ellos, no somos iguales. Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta, y hay algo que se llama congruencia y no me gusta la hipocresía en política. Detesto a los políticos hipócritas, bueno tampoco así, no los detesto, no me gustan, para suavizarlo", expresó.