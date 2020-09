Marchan por derechos de los animales en Gómez Palacio

Representantes de 10 asociaciones protectoras de animales marcharon ayer miércoles de la Plaza de Armas a la presidencia municipal de Gómez Palacio para exigir protección de los derechos de los animales.

La marcha comenzó a las 10 de la mañana. Antes de eso se reunieron en la plaza, siguieron por la calle Independencia, pasaron la catedral y dieron vuelta por la calle Mina, siguieron por Santiago Lavín y retomaron la calle Independencia hasta llegar a la explanada de la presidencia.

La inconformidad se derivó de la captura de tres perros que forman parte de una jauría que atacó y mató a un hombre para posteriormente devorar parte de él, ya que se generó una desinformación en redes sociales, donde usuarios aseguraron que los perros habían sido sacrificados. Los hechos ocurrieron hace una semana en la colonia Miguel de la Madrid, de Gómez Palacio.

Tras la captura de los animales se ha generado una polémica por la percepción que tienen las asociaciones defensoras de animales, quienes argumentan que los perros actuaron por instinto y pidieron no sacrificar a los perros, aplicar multas a los propietarios irresponsables que los abandonan en la calle y más campañas de esterilización.

Lucía Sapien, de la Defensoría Animalista de La Laguna, mencionó que el objetivo de la marcha es solicitar a las autoridades municipales que hagan su trabajo conforme al reglamento.

"Pedimos que se analice bien la situación, si realmente fueron esos perros y si se pueden rehabilitar y si no, que sean sacrificados humanitariamente. Nuestra postura ante el sacrificio es 'no al sacrificio y sí a las multas', aunque la misma norma lo marca que hay sacrificios humanitarios como cuando un perro está enfermo y no tiene cura...En este caso de estos perros también pedimos un sacrificio humanitario porque sabemos que son salvajes y no se van a poder rehabilitar", dijo Sapien.

Contingente

