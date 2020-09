Rescate de mineros tardaría cuatro años

El Gobierno federal dio a conocer que el rescate de los cuerpos de los 65 mineros que permanecen en la mina 8 de Pasta de Conchos requerirá mínimo cuatro años y una inversión estimada de 75 millones de dólares. Aunque la Federación reiteró el compromiso de rescatar los cuerpos, la realidad es que las familias de las víctimas deberán llegar a un consenso y definir si el rescate procede o no, ofreciéndose otras alternativas.

"El aproximado que determinó el Servicio Geológico Nacional es de 75 millones de dólares, más o menos 1,700 millones de pesos. Pero no es una cuestión de recursos, el compromiso del Gobierno es hacerlo si las familias quieren seguir adelante; no es un tema de recursos, el compromiso está firme y serán las familias las que determinen cuál será el siguiente paso", informo Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del país.

Para dar a conocer a las familias de los mineros los resultados de los estudios realizados el año pasado, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernacion de Derechos Humanos y Migración; y Luisa María Alcalde, titular de la STPS; viajaron a la región Carbonífera del estado de Coahuila.

Alcalde señaló que será la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien habrá de realizar los trabajos de rescate, pues se determinó que es lo ideal ya que ellos son los que tienen más experiencia en este sector.

"Las familias fueron invitadas a regresar a Palacio Nacional, sería el lunes 14 (de septiembre) cuando estarían de regreso con una determinación, porque tenemos poco tiempo. Si se determina seguir, continuaremos con el rescate… los estudios muestran que esto se llevaría mínimo cuatro años, entonces necesitamos apurarnos si esa es la determinación. Si la determinación es el panteón y el memorial, entonces iniciaremos con esa obra", precisó la titular de la STPS.

Alcalde reitero que el Gobierno federal quiere hacer todo lo posible para asegurar que el tema se resuelva en esta administración, porque difícilmente podrían asegurar qué sucedería en administraciones futuras. Además dijo que no hay ninguna condición para otorgar la indemnización individual y colectiva, pues es una decisión ya tomada.

Respecto al tema de la reparación del daño, la secretaria del Trabajo señaló que no solo es individual, sino colectivo, y que se tomaron como ejemplo las dos sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se determinó una relación del daño por la cantidad de 3.7 millones de pesos por núcleo familiar.

"No solo es la reparación individual, también una reparación colectiva que tiene que ver con intervenciones en la región, mejoras en la infraestructura, todo el tema de salud, una clínica, platicar qué posibilidades existen de pavimentación, hacer intervenciones en la comunidad. Una parte fundamental tiene que ver con la no repetición, tiene que ver con la profesionalización y la presencia de inspección para que no vuelva a suceder un accidente como el sucedido", explico la funcionaria.

También señaló que en caso de que las familias lleguen al consenso de no rescatar los cuerpos, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, propuso la creación de un cementerio y un memorial en el lugar donde se localiza la mina, además de la firma de un decreto presidencial para que no se vuelva a explotar la mina.

Durante su visita a la región, los funcionarios sostuvieron reuniones con dos grupos de familiares de los mineros en lugares diferentes. El primer encuentro se desarrolló en el Centro Universitario de Información de la Escuela de Minería de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) en Nueva Rosita y la segunda en el CECyTEC del municipio de Palaú.

65 MINEROS murieron tras colapsar varios túneles en la mina de carbón Pasta de Conchos.