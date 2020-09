Sugiere López-Gatell 'patentar' plan contra coronavirus de exsecretarios

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, llamó a seis exsecretarios de Salud a "patentar" la fórmula que servirá para acabar con la pandemia por COVID-19 en seis u ocho semanas.

"Si hay un grupo selecto de exsecretarios de salud que tienen la fórmula para controlar la epidemia en 6 u 8 semanas, podría dar lugar a una especie de patente porque eso se necesita en todo el mundo, puesto que en todo el mundo la epidemia sigue activa, solo China dio por terminada la epidemia, pero hemos visto que en otros países de Europa ya se registran rebrotes".

Luego de que Mercedes Juan, Salomón Chertorivski, Julio Frenk, Guillermo Soberón, José Narro, y José Ángel Córdova Villalobos dieron a conocer un documento en el que señalan que controlar la pandemia por COVID podría ocurrir en un periodo de 6 a 8 semanas, el funcionario los invitó a compartirle la información a la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como al canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

"Siempre es alentador ver que la gente tiene iniciativa, llama la atención el tiempo de la fórmula porque es el tiempo que estimamos que durarán las curvas epidémicas, hemos comentado sí y solo sí se cumplen elementos de comportamiento social tendremos reducción en 6 a 8 semanas, es coincidencia que lo presenten ahora, no sé si la complejidad del documento les llevó mucho tiempo, no les reclamamos que lo hayan hecho antes, pero si hay una fórmula tan innovadora lo hubieran presentado antes, no es reclamo, cada quien lo presenta en el momento oportuno".

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo desconocer si este documento fue auspiciado por un partido político y dijo sentir curiosidad acerca de si los exsecretarios se pronunciaron con respecto a la carencia en infraestructura y personal médico.

"Habrá que ver si los exsecretarios tienen alguna vinculación política, si lo hacen en su actuar técnico, quizá no tiene ninguna vinculación política, ninguna vinculación empresarial, por ejemplo en comercialización de medicamentos, posiblemente no, no conozco sus trayectorias en ese sentido, pero hay que tomarlo como una acción filantrópica. No se si hablan de la carencia de hospitales, a lo mejor lo abordan, dada la capacidad que tienen, digo por la experiencia que tienen, en particular el ex secretario Narro por su experiencia reciente".

REUNIÓN CON RUSIA POR VACUNA CONTRA COVID

El subsecretario Hugo López-Gatell, informó en su conferencia vespertina que este jueves tendrá una reunión con el Gobierno de Rusia ante el anuncio del envío de las 32 millones de dosis de su vacuna a México.

Desde Palacio Nacional, López-Gatell detalló que todas las vacunas tienen que pasar por el análisis de riesgos sanitarios, y esta no es la excepción. Por ello, especificó, un comité recomendará a la Cofepris si es aprobada la vacuna.

Además, ante la reacción adversa que este martes se detectó en la vacuna de AstraZeneca, el funcionario dijo que en la historia de las vacunas han existido productos comprometedores, pero cuando llega a la revisión no tienen la eficacia y seguridad esperada.

Indicó además que el envío no es al gobierno mexicano, sino a una comercializadora en México, que vende productos, sobre todo diálisis.

En la fase 3 del estudio de la vacuna candidata contra el nuevo coronavirus, que está desarrollando AstraZeneca y la Universidad de Oxford en decenas de sitios en Estados Unidos, se suspendió debido a una sospecha de reacción adversa grave en un participante en el Reino Unido.

Uno de los participantes sufrió "una enfermedad potencialmente inexplicable", informó el portavoz de la compañía a medios de comunicación estadounidenses.