Profepa da seguimiento a cachorro de tigre visto en plaza comercial de CDMX

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que continúa con la investigación del tigre cachorro visto en la plaza comercial Antara, en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. En un comunicado, indicó que luego de recibir una denuncia ciudadana derivada de las fotos de una mujer paseando un tigre cachorro en una plaza comercial y en un conjunto habitacional, se presentó en ambos lugares para recabar información.

Agregó que se llevó a cabo una visita de inspección en el domicilio donde supuestamente se habría visto al ejemplar de vida silvestre. Por lo anterior, la Profepa señaló que durante la diligencia no se encontró al ejemplar, pero se conoció que habían tenido un ejemplar de tigre en dicho lugar y que había sido movido el 5 de septiembre pasado. "Es importante destacar que no es posible que los ejemplares de vida silvestre se utilicen como mascotas o animales de compañía, pues esto, además de no estar autorizado legalmente, puede constituir un riesgo para la integridad física de las personas", enfatizó la dependencia.

Ver más: Captan a mujer paseando a cachorro de tigre en Plaza Antara de la CDMX

Informó, además que dará seguimiento al caso y corroborará toda la documentación y evidencia obtenida e informará de manera oportuna a la ciudadanía. Profepa recordó que de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, para poder tener en posesión un ejemplar como el mencionado es necesario mantenerlo en estricto confinamiento y acreditar su legal procedencia, lo cual es necesario que sea registrado dentro de una colección que forme parte de un registro y que se cuente con un Plan de Manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El paseo del tigre el fin de semana se volvió viral en las redes sociales, luego de que su dueña publicara en redes sociales más fotografías del felino y asegurara que es legal su posesión.

Sanción a Antara

El director ejecutivo jurídico de la alcaldía Miguel Hidalgo, Gustavo Garcia, entregó este lunes al centro comercial Antara un apercibimiento, luego de que se difundió que una mujer estaba paseando un cachorro de tigre. "El sábado 5 de septiembre recibimos una denuncia (contra) algunas personas que estaban paseando un animal, felino, una especie exótica y ante tal virtud se le está haciendo un apercibimiento al centro comercial para que no reincida en tolerar este tipo de conductas", indicó en redes sociales.

Detalló que todo establecimiento mercantil tiene la obligación de informar a las autoridades en caso de detectar una especie exótica, y aclaró que ya tiene conocimiento de los hechos la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la Brigada de Vigilancia Animal. "Ya están tomando cartas en el asunto. Agradecemos a todas las personas de las redes sociales que informaron sobre el acontecimiento para salvaguardar la salud y bienestar y del adecuado manejo del animal pero también para también para cuidar a la población civil sobre el riesgo que se puede generar por inadecuado manejo".