No tengo cómo pagar publicidad que AMLO me hace en las mañaneras: Loret de Mola

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia mañanera de este miércoles que los trabajos periodísticos de Carlos Loret de Mola son ataques, el periodista cuestionó si leyó su texto "Dos mafias que hicieron el mismo salto al mismo partido", publicado en EL UNIVERSAL.

En su programa "Así las Cosas", de W Radio, Loret de Mola dijo que el presidente se enojó y añadió que López Obrador sí lee sus textos.

"Eso de que diga que no los lee, ¡sí los lee! y a mí me da mucho gusto, me llena de orgullo, pues tan los lee que hasta los pone en las mañaneras", dijo Loret.

"No tengo cómo pagar esa publicidad, tengo mucho que agradecer", agregó el periodista.

Refirió que en días pasados escribió un texto en el que hizo referencia que los peores críticos de la 4T son los que habían estado en la 4T.

Loret de Mola señaló que López Obrador es una amenaza a la libertad de expresión y que entre la violencia verbal y la física "es un tramo verdaderamente corto".

"Imagínense si es un artículo de Loret de Mola sobre nosotros, pues ya nada más con el título, ya se sabe que es un ataque. No hay análisis, no hay una reflexión. No es una crítica fundada, constructiva. Es un ataque", expresó el Presidente en su conferencia de este miércoles.