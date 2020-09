Es como anular un gol al ángulo: Calderón y Murayama sigue el debate

Este miércoles se dio un nuevo debate en Twitter entre el expresidente Felipe Calderón y el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama por las transferencias electrónicas vía Clip de donantes a la asociación Libertad y Responsabilidad Democrática A.C que buscaba su registro como partido político con el nombre de México Libre.

En diversos mensajes en redes sociales, el expresidente cuestionó al consejero electoral sobre que no había un acuerdo que especificara que Clip, una terminal móvil, no era válido como método de aportación de donativos.

El 7 de septiembre, Calderón escribió lo siguiente: "@CiroMurayamaINE dice que desde 2019 @INEMexico acordó que CLIP no era válido. ¿dónde está ese acuerdo? Al contrario, todavía el 16 junio 20, INE lo seguía validando, y lo que pedía eran más datos de la cuenta del aportante, con quien podían verificar el donativo o con la @cnbvmx".

Al respecto, el consejero electoral, Ciro Murayama pidió hoy al expresidente Calderón que no tergiverse sus declaraciones, ya que desde agosto de 2019 se les informó que el mecanismo no permitía identificar al donante.

"Señor expresidente, no me tergiverse. Dije que desde agosto de 2019 se detectó que clip no permitía identificar al donante y se les dijo. Y el 21 de agosto de 2020 el @INEMexico acordó multarlos por ello (INE/CG196/2020). Tan lo sabe que impugnaron".

"Sr, no lo "tergiverso". Ha insistido que se nos dijo que CLIP no era válido. Tweet 5/09: "Desde la revisión de agosto de 2019 [email protected] advirtió a México Libre que no eran válidas las aportaciones por "clip". 6/09: "jamás se aceptaron como válidas las transferencias por clip".

Después, afirmó Calderón: "Ahora bien, su tweet de hoy clarifica y es de enorme avance en el proceso. Ahora coincidimos todos en que @INEMexico nunca acordó, ni menos nos dijo, que las aportaciones a través de CLIP no eran válidas. Eso estoy seguro que el Tribunal lo tomará en cuenta".

"No le reclamo pretender ser un 'árbitro estricto' como Usted dice. Al contrario. Lo celebro. Pero un árbitro justo lo que hace es aplicar al pie de la letra el reglamento, no cambiarlo a su gusto e inventar reglas de última hora sin tener facultades".

"Es como si después de haber metido @MexLibre_ un gol al ángulo, llega el árbitro y dice que en su opinión la portería es demasiado grande, que debería medir 1 metro menos de cada lado, y de acuerdo con SUS nuevas reglas no es gol porque el balón pasó fuera de la nueva portería".

Murayama respondió: "El @INEMexico sí multó a la organización el 21 de agosto por recabar dinero sin identificar del todo al aportante. Le mando el acuerdo que usted dice que no existió y que su organización impugnó. De nuevo falsea. Si usted así debate, yo no. Punto final https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/114411".

Cabe destacar que el pasado viernes, el INE negó el registro a la asociación civil encabezada por Margarita Zavala y Felipe Calderón para convertirse en partido político.

El argumento principal para negar el registro fue que más del 5% de los recursos de México Libre no estaban plenamente identificados en su origen.

Durante el debate, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo que el solo hecho de la opacidad en las aportaciones es razón suficiente para negar el registro.