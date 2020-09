'Me toca y mamá observa'; niña de nueve años denuncia ser víctima de abuso

Según detalla el portal RT, las imágenes fueron publicadas por Michael, el padre de la menor identificada como Sophie, con el fin de luchar por la custodia de su hija y sus hermanos pequeños, bajo el hahstag #StandWithSophie.

El material que ha sido difundido en diferentes plataformas, muestra a Sophie llorando mientras narra la violencia a la que es sometida en la casa de su madre.

"El señor Jake me toca y mamá lo observa... Mamá ve cómo pasa", asegura la menor al ser cuestionada por su abuela materna sobre la situación que vive.

TW: please raise awareness for #standwithsophie she is 9 years old and her mother’s boyfriend sexually assaults her, her mother and grandmother both know but don’t believe her use the hashtag to help sophie’s dad gain full custody!!! pic.twitter.com/SAPm1dyRzB