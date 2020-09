Lamenta líder del Congreso de Coahuila mala comunicación entre federación y gobernadores

Tras el anuncio de la Alianza Federalista de dejar la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) el líder del Congreso Local, Emilio de Hoyos, lamentó que el dialogo con el Gobierno Federal no sea el mejor en estos momentos.

“No es lo mejor, no es lo ideal que se rompan los puentes construidos para el diálogo en favor de México. No obstante, no se le deja otra alternativa y los gobernadores de los Estados, en ejercicio de su autonomía, han decidido tomar distancia de un espacio que en un principio fue creado para privilegiar el diálogo, el encuentro y el entendimiento entre la federación y las entidades”, dijo.

