Promete AMLO que habrá elecciones libres y limpias en 2021

En víspera del proceso electoral del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que se convertirá en "guardián de las libertades del pueblo" por lo que adelantó que estará atento a que estas elecciones sean libres y limpias.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que no permitirá que se "trafique con la pobreza de la gente", que no se utilice dinero del erario para favorecer a un candidato y que se acaban prácticas de fraudes electorales como "el ratón loco", "las urnas embarazadas" o que vote gente que ha fallecido.

"Estoy comprometido a que se respete el voto de los ciudadanos, que se acabe con los fraudes electores. Es un compromiso que tengo porque se afectó mucho al país con la antidemocracia, con las imposiciones, no solo porque nosotros padecimos de fraudes electorales, fuimos víctimas del fraude electoral, sino porque estoy absolutamente convencido que es perjudicial para el país. Cuando llega alguien a un cargo mediante un fraude tiene que buscar legitimarse en el poder y para eso son capaces de cualquier cosa, por eso vamos a estar muy pendientes de las elecciones próximas.

"Ya lo dije y se molestaron algunos, pero no está de más repetirlo, voy a convertirme en guardián de las libertades del pueblo, y voy a estar pendiente para que las elecciones sean libres y limpias, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a un candidato, que no se trafique con la pobreza de la gente, que se acaben esas prácticas vergonzosas, como el acarreo, con 'el ratón loco', las 'urnas embarazadas', el que voten los finados, la alteración de actas, todo eso que sucedía, que es una vergüenza".

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que, por estas prácticas de fraude, México se distinguía en el mundo, por su falta de democracia.