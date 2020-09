Sorprende imagen de cocodrilo con más de 100 crías

El cocodrilo es un gavial del Ganges de cuatro metros y la fotografía fue tomada en junio en el Santuario Nacional Chambal, en Uttar Pradesh, al norte de India, de donde es originario el autor de la instantánea. "Son cocodrilos que se alimentan de peces y que, por lo general, temen mucho al hombre, pero durante la temporada de reproducción se ve un cambio en el comportamiento", cuenta Mukherjee.

La imagen además llama la atención debido a que el gavial se encuentra en ‘peligro crítico’ de extinción. Se estima que quedan 650 adultos, 500 de los cuales habitan en santuarios naturales, detalla el Museo de Historia Natural de Londres, quienes patrocinan este concurso de fotografía.

Happy Father's Day from the animal world

Male Gharials become very aggressive,

territorial and protective during breeding. Male takes a huge responsibility to protect the babies and becomes a great dad.

At National Chambal Sanctuary @ParveenKaswan pic.twitter.com/ahxv7zly3R