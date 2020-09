Y se quedó coja la Conago, tras la salida "por unanimidad" de los diez rijosos gobernadores que integran la Alianza Federalista. Tremendo golpeteo se llevó la Cuarta Transformación, quienes no creían que los aliancistas iban a recular (así se dice) y abandonar la conferencia nacional de "góbers". Y es que no se dieron cuenta de que pasito a pasito el bloque creció de tres a diez mandamases, y que conforme aumentan el maltrato e indiferencia federal crecen por mucho las posibilidades de sumar adeptos, lo que no es difícil, pues el primer jefazo de la nación, Andrés Manuel López Obrador, un día sí y otro también tunde a los despistados gobernadores que andan tratando de salvar vidas, entretenidos entre la pandemia y la inseguridad. Mientras, los que se quedaron ingenuamente creen que se les van a asignar más recursos, cuando estos ya están en Dos Bocas, en el aeropuerto de Santa Lucía o en el Tren Maya.

Por cierto, al que se le vio votar con temores, como siguiendo a su compañero de banca, fue al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, quien se esperó hasta ver el sentido del voto de su compañero, el epidemiólogo Miguel Riquelme, para alzar la mano. Nuestros subagentes, disfrazados de minerales del Parral, nos aseguran que el gobernador Javier Corral, fiel a su estilo, llevó la reunión con la austeridad republicana que lo caracteriza, incluso como regalo a sus homólogos los mandó a casa con dos quesos menonitas y una bolsa de manzanas racionadas.

***

Nuestros subagentes, cubiertos de tierra de panteón, todavía sacudiéndose, nos reportan desde la capirucha del pan de pulque que luego de que el desangelado Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer el pasado viernes la lista aprobada de candidaturas regaladas… Perdón, plurinominales, de los diferentes partidos políticos que contenderán el próximo 18 de octubre durante la renovación de los inquilinos del Palacio de Coss, un penetrante olor a formol empezó a invadir la sede del organismo electoral. Y es que los insidiosos subagentes se quedaron perplejos porque más bien parecía casting para una película de zombis, con tanto revivido que rescataron los partidos; así, por ejemplo, lo poco que queda del PRD rescató a la "comadre" Mary Telma Guajardo y al "chapulín" Jesús Contreras Pacheco; mientras que en Movimiento Ciudadano le dieron aire para que resucitara al "exburbujo" priista Raúl Sifuentes Guerrero. No contentos con eso, en la lista de revividos plurinominales va por lo poco que queda del Verde Ecologista José Refugio Sandoval Rodríguez, de quien no se acordaban ni en su casa; y por si alguien no conoce el Partido de la Revolución Coahuilense (PRC), de seguro escuchó hace muchos años el nombre de Abundio Ramírez Vázquez, que ahora postulan, que ha sobrevivido "vendiendo caro su amor" para diferentes causas y negocios de particulares, a quienes renta sus 3 militantes para hacer dizque presión y luego cobrar. Por último, José Luis López Cepeda, de la UNTA, va por el Partido Emiliano Zapata. ¡Qué lastre!

Al parecer a quien le perdieron la fe en el vapuleado Partido Revolucionario Institucional es al exalcalde de Torreón Eduardo Olmos Castro, quien competirá por el distrito 9, pero quien también aparece en la lista de pluris del tricolor, por lo que muchos creen que los bonos de don Lalo están tan bajos que era muy probable que no consiguiera los votos suficientes para llegar al Congreso.

***

Y como dice el dicho, que "el que agandalla no batalla", nuestros subagentes, asiduos a las inestables redes sociales, nos reportan que tras varios meses de inactividad, el dos veces suspirante a la gubernatura de Coahuila Guillermo Anaya repentinamente volvió a hacerse presente, según él, para generar expectativas de lo que ya todo mundo sabe, que busca hacerle sombra al candidato natural a la alcaldía de Torreón por Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, a quien los subagentes, expertos en la cosa política, consideran el único activo valioso de ese partido, e incluso dicen que don Memo empezó ya a gestionar su documentación para hacer los trámites. Pero no hay nada para nadie todavía, y aunque en el partido azul aseguran que hace y deshace, falta saber el revire que le pueda dar el aún diputado local o si a Zermeño le interesa reelegirse. Lo que sí es que cada vez que Anaya asoma la cabeza los bonos del blanquiazul en lugar de subir bajan, a lo que uno que otro panista ha empezado a pedir al desgastado líder que mejor se vaya a disfrutar en la tranquilidad del retiro, porque con esos amigos…

***

Nuestros subagentes, disfrazados de tinaco con aire, aseguran que la constante falta de agua en diferentes sectores de la ciudad, como recientemente ocurrió con la falla de la bomba número 56 de Arboledas, ya tiene más que hartos a los torreonenses. Los mismos problemas ocurren en colonias populares que residenciales y en el sector comercial. Por más que el alcalde Jorge Zermeño asegura que un 95 por ciento de las colonias de la ciudad tienen agua suficiente, ya nadie le cree y esta será una de las pesadas losas que cargarán los "suspirantes" a diputados por su partido, que, por cierto, no tienen ni cómo justificarlo. Incluso, a decir de nuestros subagentes, al parecer quien tiene sus días contados en el Simas Torreón es el eterno gerente técnico de la paramunicipal, Raymundo Rodríguez, quien no solo no ha tenido la capacidad de solucionar los problemas de desabasto de agua, sino que el único que le sigue creyendo que trabaja es el gerente Juan José Gómez, quien a pesar de las quejas y las dudas sobre el creciente patrimonio del funcionario sigue metiendo las manos al fuego por él, lo que ya no hacen los demás funcionarios del Ayuntamiento, que piden un día sí y otro también su salida.

***

El que parece que se cambió de partido y no ha dicho nada es el alcalde de Lerdo, Homero Martínez, quien ahora resultó más defensor de la Cuarta Transformación que los propios miembros de Morena; tan es así que no tuvo empacho en lanzar sendos dardos envenenados contra los dos "góbers" de Coahuila y Durango, por haber abandonado la Conago; incluso algunos de sus regidores y directores de gabinete se quedaron con el ojo cuadrado con los comentarios en corto del priista de Lerdo, quien ya se había lanzado contra el mandamás panista de Durango, don Pepe Aispuro, por temas de presupuestos, lo que era natural por ser de partidos opositores, pero en sus arranques y en pleno miedo por la fastidiosa pandemia de coronavirus se dio el lujo de rechazar las pruebas que le ofreció el Gobierno priista del estado de Coahuila; por lo que muchos aseguran que a lo mejor el alcalde ya se cambió de partido y nadie se ha dado cuenta. Incluso don Homero fue más implacable que la propia alcaldesa de la "alternancia" en la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela, quien de manera prudente calificó como un error la salida de la Conago por parte de los gobernadores rijosos, y a pesar de pertenecer al mismo partido del presidente López Obrador, fue muy medida y políticamente correcta con sus palabras, como queriendo cuidar la relación con el Gobierno del estado.