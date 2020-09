'Lo importante es que no haya impunidad', dice Zermeño sobre hechos violentos

Respecto a los recientes hechos de violencia que se han generado en Torreón, el alcalde Jorge Zermeño afirmó que continúan realizando las labores de prevención y vigilancia de parte de la Policía de Torreón, aunque nuevamente fue claro en señalar que "lo importante es que no haya impunidad".

Al alcalde se le cuestionó durante el martes por la mañana sobre los atracos con violencia que se han difundido en redes sociales en los últimos días, desde colonias como Las Torres y Pedregal del Valle, en el sector oriente.

Zermeño respondió que de parte de las autoridades locales existe la acción necesaria para perseguir y detener a los delincuentes, aunque destacó que en los casos en los que los maleantes escapan se debe activar en consecuencia una labor de investigación de parte del Ministerio Público, con el objetivo de que la población afectada pueda denunciar y así se les aplique un castigo como marca la ley.

"Yo lo he dicho reiteradamente, lo importante es que no haya impunidad, en esto se necesita detener a los delincuentes, investigar, llevarlos ante el Ministerio Público y ante el juez y que no los liberen, o sea, que no haya impunidad, yo no te puedo decir que no haya eventos, lo he dicho muchas veces, si te dijera que no pasa nada, pues sí pasa, pero que pase lo menos posible", externó.

El alcalde de Torreón reconoció que nunca será una situación concluida la labor de vigilancia, pero para ello pidió el apoyo y colaboración de todas las partes que integran la sociedad, incluyendo a los diversos órdenes de gobierno y la misma ciudadanía en su actividad diaria.

"Que seamos más eficaces en la vigilancia, que los ciudadanos colaboren, que contribuya todo mundo y que podamos tratar de disminuir al máximo el número de incidencias".

Dentro del mismo tema de la seguridad se refirió a la reciente incorporación del general Porfirio Fuentes como nuevo titular del Mando Especial de La Laguna, de quien dijo ya se tiene "una excelente relación", afirmó que se mantiene el trabajo coordinado entre las corporaciones de seguridad mediante el esquema regional de seguridad, mismo que seguirá sin modificaciones operativas pese al enroque en la dirección.