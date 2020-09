Pasarela temprana

La salida de diez integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y su trasiego a la llamada Alianza Federalista, es una temprana voz de arranque en la carrera por la Presidencia de la República, que inaugura una pasarela de precandidaturas en el ámbito de la oposición al actual Gobierno, de cara a las elecciones federales del año 2024.

Las razones que esgrimen los gobernadores implicados para haber abandonado la Conago se explican, en la medida en que se sintieron ninguneados por el poder central, como lo han hecho saber en múltiples declaraciones sin embargo, resulta obvio que debido a la función que desempeñan como gobernadores que son, no pueden sustraerse a su relación institucional con el presidente López Obrador. La postura referida ha sido expresada de un modo u otro en conjunto y por cada uno de los gobernadores salientes, cuando aseguran que el abandonar la Conago no implica ni un distanciamiento con el resto de sus colegas gobernadores, ni una ruptura con el Gobierno Federal en turno.

Lo anterior es ambiguo. Si la intención es mantener la coordinación con los demás gobernadores y la relación con el presidente, no tiene sentido abandonar la Conago, que ha sido el espacio de interacción del sistema federal mexicano por dos décadas. La postura debe ser interpretada entre líneas, como reveladora de una estrategia que genera un espacio de oportunidad, para que los gobernadores en comento muestren su estilo personal de tratar con el poder central, dentro de una dinámica radical en contra del sistema establecido, lo que tan buenos frutos electorales ha rendido a muchos políticos de hoy día, en distintas partes del mundo, incluido al propio López Obrador.

Lo anterior se confirma en la declaración conjunta leída al término de la reunión de la Alianza Federalista el lunes pasado, en la que los gobernadores en cuestión aseguran que en la actualidad "la Conago, está fracasando en la defensa de la soberanía de los Estados y no ayuda a la interlocución con el Gobierno federal". La declaración entraña una acusación de abuso del poder presidencial frente a López Obrador, y un reproche al resto de los gobernadores por sumisos; si el propósito es construir un espacio de diálogo y colaboración "efectivos" con el resto de los gobernadores y con el Gobierno federal, la maniobra no explica cuál es la ventaja o el sentido de dividir al conjunto de gobernadores y actuar desde afuera y no desde dentro de la Conago.

Son al menos cinco gobernadores en la carrera por la Presidencia de la República, tres de ellos panistas considerados pesos completos: Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Javier Corral de Chihuahua y de Querétaro Pancho Domínguez; enseguida van el jalisciense Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano y Miguel Riquelme, gobernador priista de Coahuila. Aunque este último no alcanza relieve nacional, y su condición de hechura del moreirato es una loza sobre sus espaldas, tiene la ventaja de que en el PRI la caballada es tan flaca y el partido está tan desprestigiado, que en la pasada elección tuvo que hacerse de un candidato externo.

La jugada de los gobernadores de la Alianza Federalista constituye un movimiento novedoso mas no sorpresivo en el tablero político nacional, al que seguirán otros por parte del partido en el poder para neutralizar el germen opositor que la jugada implica, como desde la propia oposición, para impulsar una nueva alternancia a nivel presidencial. Los gobernadores que trasiegan tienen como justificación y grito de guerra "nosotros también fuimos electos por el pueblo" y cruzan el Rubicón para subirse a la pasarela temprana, con la convicción de que mientras mayor sea su confrontación con el régimen de López Obrador, mayores serán sus posibilidades de aglutinar a la oposición y por tanto, sus probabilidades de éxito.