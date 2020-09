Afirma que Conago debe ser replanteada

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) debe ser replanteada, además de asegurar que el Gobierno federal no garantiza el diálogo y equilibrio.

"Los sistemas de equilibrio y compensación han sido retirados por este gobierno", declaró Riquelme a un día de anunciar la salida de la Conago.

Para el mandatario coahuilense, esta decisión deriva de la falta de respuesta del Gobierno federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa en Saltillo, el mandatario coahuilense explicó que la decisión de la Alianza Federalista fue analizada y discutida junto con los diez gobernadores que la integran.

Aclaró que no es una acción contra sus homólogos y aunque no se pronunció de manera concreta sobre la posibilidad de ampliar el grupo del que forma parte, indicó que no están a la caza de gobernadores.

"No significa una ruptura. No significa que no vamos a recibir al presidente de la República o hacer cosas que perjudiquen a quienes son beneficiarios del estado", aclaró el gobernador.

La falta de recursos y obras que respondan a las necesidades de los estados son parte de las demandas que realiza la Alianza Federalista y sostienen que las decisiones son centralizadas.

"Todos los ramos que anteriormente eran utilizados como compensatorios, todos los proyectos venían etiquetados para los distintos gobiernos, de alguna forma compensaba a cada entidad lo que aporta. No estamos pidiendo que les quiten a los demás, sino que el diálogo debe ser permanente con las entidades federativas", declaró Riquelme Solís.

Por último, indicó que no se generan las condiciones para ningún gobierno de poder establecer factores básicos de equilibrio como es una nueva ley de coordinación fiscal.

La Alianza Federalista anunció el pasado lunes su salida de la Conago. Esta alianza está integrada por los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Aguascalientes.

Descarta ruptura

Salida de integrantes de la Alianza Federalista de la Conferencia Nacional de Gobernadores. *El gobernador aseguró que el Gobierno federal no garantiza el diálogo y equilibrio. *Fue el pasado lunes cuando los gobernadores de la Alianza Federalista anunciaron su salida de la Conago. *Miguel Riquelme expuso que las demandas de la Alianza eran obras que responden a las necesidades de los estados y sostuvo que las decisiones son centralizadas.