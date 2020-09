Coalición PES, PT y Morena defenderá 'a muerte' a AMLO: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que los 10 gobernadores que abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sólo hacen "grilla" contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que la coalición del PES, Morena y el PT defenderán "a muerte" al Ejecutivo federal.

"Nosotros vamos a defender a muerte al Presidente de la República", expresó Blanco Bravo y precisó que tanto el PAN como el PRI tuvieron su oportunidad en el Gobierno federal.

"La gente del PAN tuvo su oportunidad 12 años, el PRI siempre estuvo en el poder, entonces que hagan y que se pongan sus moñitos y si ellos quieren seguir con este juego y darse a notar, porque muchos van a salir, ojalá los que lleguen los investiguen bien", dijo el gobernador de Morelos en referencia a los mandatarios estatales que terminarán su administración en 2021.

Según Blanco, la salida de los gobernadores de oposición de la Congo, responde a una estrategia electoral y consideró que esa actitud se debe a que no son afines al presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso lo critican

Cuestionado sobre si lo invitaron a salir de la Conago, Blanco respondió: "No. Yo no busco puestos. Estos personajes creo que cuando salgan de gobernadores pues van a buscar otros huesitos, a lo mejor ser senadores o diputados federales, pero yo no entro al juego de estos 10 gobernadores y estamos firmes con el presidente y lo vamos a defender a muerte".

Blanco Bravo sostuvo que continuará con el respaldo a las iniciativas que el presidente López Obrador ha trazado para fortalecer el desarrollo de todos los sectores económicos y sociales del país, así como aquellas enfocadas a terminar con la corrupción.