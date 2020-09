Surfista muere al ser atacado por un tiburón en playa protegida de Australia

Con heridas en las piernas, el hombre de unos 50 años fue llevado a la costa por otros surfistas y salvavidas en la popular playa de Greenmount, informó el supervisor del servicio de ambulancias del estado de Queensland, William Houghton.

Los paramédicos determinaron que ya estaba muerto al llegar a la playa, agregó.

#BREAKING: A man has been killed in a shark attack at Greenmount Beach on the Gold Coast. @kathrynforan



MORE: https://t.co/M4AtCeyK0M #9News pic.twitter.com/Id00bgTks2