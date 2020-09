Revelación de sexo de bebé termina en incendio forestal en California

El fuego ocasionó desalojos en varias áreas de Yucaipa, una ciudad de cerca de 54 mil habitantes, y zonas circunvecinas. Pese a que se arrojaba agua desde helicópteros, las llamas no cedían, extendiéndose para la mañana del lunes a 30 kilómetros cuadrados (11,5 millas cuadradas), y los más de 500 bomberos en el lugar sólo habían logrado una mínima contención. Hasta ahora ninguna casa ha sido consumida por el fuego ni hay reportes de heridos.

Se trata de la más reciente de una larga lista de tragedias en eventos en los que generalmente se utiliza humo, confeti, globos u otros objetos coloridos para revelar el género del bebé que pronto nacerá: rosa para niñas y azul para niños. En ocasiones las reuniones creadas para redes sociales se tornan en espectáculos e incluyen explosivos y hasta armas de fuego, y se sabe de al menos uno que tuvo consecuencias mortales.

El incendio inició el sábado por la mañana en El Ranch Dorado Park, una escabrosa área natural a la que acuden excursionistas y dueños de perros. Durante el verano, la vegetación natural del parque se seca y adquiere un color dorado que, al combinarse con las Montañas San Bernardino a la distancia, ofrece una panorámica popular para fotos y videos familiares.

La pareja, que no fue identificada, eligió ese lugar para revelar el género de su bebé. Estaban acompañados por sus hijos pequeños y un amigo o familiar se encargó de grabarlos con la cámara de un celular, detalló el capitán Bennet Milloy, del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California.

La familia entró en un paraje y encendió el dispositivo generador de humo, el cual rápidamente hizo que se encendiera la yerba alta y seca, dijo Milloy. Las condiciones eran perfectas para que el incendio se propagara rápidamente: temperaturas altas, baja humedad, vegetación seca y brisa fuerte.

Las cámaras de vigilancia captaron a la pareja corriendo frenéticamente hacia su vehículo para recoger botellas de agua en un intento por sofocar las llamas. Fue en vano y llamaron al 911.

Los bomberos llegaron al lugar en cuestión de minutos y la consternada pareja les explicó lo ocurrido y les proporcionó sus propias fotografías y video ara ayudar en la investigación, añadió Milloy.

“Es una situación muy trágica”, dijo. “Obviamente se suponía que fuera un acontecimiento feliz”.

La pareja podría verse obligada a cubrir el costo del combate del incendio y enfrentar cargos penales por delitos menores o graves.

Global Super Tanker Drops on the El Dorado fire September 5, 2020 Like | Comment | Share IG | davemillsphoto FB | davemillsphoto2015 Twitter | davemillsphoto https://t.co/WlsTbg0IEU https://t.co/ZiGpHJq2jB https://t.co/J6xKe1geNo #ElDoradoFire #fireseason2020 pic.twitter.com/8SmiVuG31S

The El Dorado Fire, burning in San Bernardino County, California, was caused by a “smoke generating pyrotechnic device” used at a gender reveal party, Cal Fire says. https://t.co/HSa6jg55gT pic.twitter.com/HuQhKElGKD