Presidencia espuria, no la reconocemos: Noroña a Sauri

El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, le aseguró a la priista Dulce María Sauri, que sin la intervención de la secretaria de Gobernación, no estaría en la presidencia de la Mesa Directiva y reiteró que su elección fue una “operación de Estado y su cargo es espurio.

"La sesión pasada de manera muy comedida el diputado Mario Delgado me aludió por las medidas de sana distancia yo estaba en mi oficina, así que hago la aclaración para que se incluya en el acta. Sin la intervención de la secretaria de Gobernación, usted no estaría en la presidencia de la Mesa Directiva, sostengo que fue una operación de Estado y su cargo es totalmente espurio", dijo Noroña al inicio de la sesión ordinaria de este martes en el pleno de la Cámara de Diputados.

Durante la exposición de Noroña, Dulce María Sauri le pidió a Fernández Noroña fuera al tema, es decir, que hablara del acta de la sesión anterior, el petista le pidió que no lo interrumpiera, pues su minuto no había terminado.

E insistió en que no la reconocerán en el cargo, la tratarán y tendrán consideración, respeto y no habrá ninguna descortesía.

"Nosotros no la reconocemos en el cargo, la trataremos, tendremos consideración y respeto, no habrá ninguna descortesía, no habrá ninguna majadería, pero quiero manifestar a nombre del Partido del Trabajo esta posición", insistió Fernández Noroña.

El pasado miércoles, un buen número de legisladores de Morena cambió su voto y dio su aval para que la priista Dulce María Sauri fuera electa presidenta de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo de San Lázaro para el Tercer Año de la 64 Legislatura.

Y en el camino se quedó la bancada del PT y su principal aspirante que era su vicecoordinador, Gerardo Fernández Noroña, quien acusó una operación de Estado para imponer al PRI en la Mesa Directiva y dijo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero fue la coordinadora de campaña de Dulce María Sauri.