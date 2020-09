Fotografías de casa en venta se hacen virales por su mala edición

“Perdiendo la cabeza por estas imágenes de promoción de un departamento en venta”, lee el tuit que compartió.

Como recoge el diario Mirror, al parecer la persona tras la mala edición intentó darle un look más llamativo al departamento en venta, sin embargo, el fallo al realizar el Photoshop es tan evidente que causa risa entre los internautas.

Losing my fucking mind at these apartment listing photos pic.twitter.com/9NydqvWsKZ