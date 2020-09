VIRAL: Compra un iPhone por internet y recibe un jugo de guayaba

Identificado como Salvador Gómez en Twitter, el joven dijo haber pedido a través de la tienda en línea de Sears el smartphone, pero al llegar su paquete encontró en su interior un jugo de la línea Boing sabor guayaba.

"Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en

@searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma) la única respuesta que dan es que mandes un mail. Para que hagan la investigación @Profeco ayuda", detalló Gómez en su tuit, el cual hasta el momento ha sido retuiteado más de mil veces.

Amigos, mucho cuidado con las compras por internet. Nos acaba de pasar esto. Compramos un iPhone SE en @searsmexico hoy llegó el paquete y esto es lo que venía adentro (no es broma!) la única respuesta que dan es que mandes un mail para que hagan la investigación. @Profeco ayuda pic.twitter.com/gWPQ1Nu25N

Tras realizarse el reporte en la red social, Sears México respondió el tuit de Salvador pidiéndole que se pusiera en contacto con ellos para revisar su caso.

Ante lo sucedido, otros usuarios compartieron sus experiencias en las que se han visto envueltos en situaciones similares al comprar a través de plataformas en línea.

Me recuerda la triste historia de cuando pedí un Huawei por Amazon y bien amables me mandaron jabones antibacteriales en plena pandemia ¡qué detalle!



(Eventualmente sí me devolvieron el dinero) pic.twitter.com/STwPInEGJV