Voz de Palco

Ahora sí, como decimos cada año, se viene la mejor época (deportivamente hablando); por primera vez en situación de pandemia, al menos para los que estamos vivos. Este jueves comienza la temporada 2020 de la NFL; hoy, jornada 9 de la maltratada Liga MX; además, ‘playoffs’ de NBA; Grandes Ligas, en su mero apogeo. Tenis, sigue el US Open. ¿Qué más podemos pedir? Que las respectivas ligas lleguen a su fin como están marcados los adecuados calendarios.

Lo anterior, aunque sea de fácil lectura, no necesariamente lo será en la práctica. El virus se mantiene en el ambiente, el antídoto aún no está disponible y mientras los deportistas (y el ciudadano común) se la han tenido que rifar así.

Y es que nada más de pensar que un jugador de la NFL tenga complicaciones derivadas de Covid-19, en caso de que sucediera, pondría en otra perspectiva la continuidad de la liga.

No quiero ni pensarlo, porque ahora todo es felicidad. El campeón Kansas recibe a Houston el jueves por la noche con altas expectativas desde el mismo arranque. El domingo se viene la carga pesada, para dejar preparado el doble Monday Night, Pittsburgh y Denver entre los cuatro equipos involucrados.

Ahora sí, ¡estamos completos! No puedo dejar escapar el momento para hablar de los 37 años que cumplió Santos Laguna el pasado 4 de septiembre. Ya sabrán, la raza muy contenta, compartiendo y generando publicaciones al respecto, porque hay que decirlo, el equipo le ha dado muchas satisfacciones a su noble afición. En esos 37 años, puede jactarse del ser el club con mejor promedio de títulos entre años en Primera División. Aunque por ahora, en la cancha, las cosas no marchan como quisieran.

Son tiempos de crisis y de oportunidades. Tras 8 jornadas disputadas, los Guerreros salieron de nuevo de zona de calificación, aunque mañana reciben en el imponente TSM a los Pumas, que marchan en el segundo puesto. La UNAM ha jugado 3 partidos como visitante en este torneo y aún no conoce la derrota (un triunfo y dos empates), pero para nadie es fácil el territorio albiverde. El encuentro se disputará a las 9 de la noche con 6 minutos.

Y es en estos tiempos de libre albedrío en las redes que los temas deportivos a veces pasan a segundo término. El club lagunero aprovechó la semana de festejos para tomarse la foto oficial del torneo y lo hizo en una institución de salud privada, como una forma de rendirle tributo al personal médico, que como nunca, ha tenido mucho trabajo en los recientes 5 meses. Las críticas no tardaron en llegar, ¿por qué ahí y no en un hospital público? Incluso hubo quien evocó el origen del equipo y su relación con el IMSS. La respuesta no es otra que el patrocinio, don dinero. Punto. Nota: también hubo algunos chistorines sobre Ayrton y su eterno estado de indisponibilidad.

En 15 años, mi historia alrededor del Santos me ha dejado grandes satisfacciones profesionales, muchas experiencias e invaluable aprendizaje. Espero algún día, no muy lejano, poder reflejar todo eso que he acumulado en el camino en páginas que queden para la hemeroteca del respetable. Mientras, que la historia siga creciendo. Enhorabuena.

Lo que debe importarle ahora al aficionado y al club en general es que el equipo logre una victoria ante los felinos mañana para escalar posiciones en la tabla, porque el torneo se está yendo rapidito, casi sin darnos cuenta. La buena noticia para todos los amantes del deporte es que la oferta se abre en estos meses y tendremos mucho que ver, analizar y disfrutar.

