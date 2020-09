Las palabras Tienen la palabra

LOS GÉNEROS Y LOS GENERALES

Si nos vamos directamente a la definición que da el diccionario de la palabra género, lo primero que dice es que un género es un conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, como el género humano, por ejemplo.

El género puede ser también una clase o tipo de seres o cosas. Imaginemos a una persona a que le hicieron una broma pesada y protesta: "Ese género de bromas no me gusta", que es igual a decir que esa clase de vaciladas no le resulta agradable.

En el comercio, los géneros pueden ser las telas pero también toda la mercancía en general. Y sin querer, hemos citado a una palabra derivada de género que es general.

Lo general es lo que es común a todos los individuos que constituyen un todo, o a muchos objetos, aunque sean de naturaleza diferente, pero lo general puede ser lo común, frecuente o usual.

También podemos estar refiriéndonos al gerente general, o al director general de una empresa, que es el que maneja o dirige a los gerentes o directores de las diversas áreas de la empresa, al gerente de producción, al director administrativo, etc.

En el teatro, antes del estreno, debe haber un ensayo general para ver como "corre" la obra y ahí es donde salen algunos defectos cuando todavía se está a tiempo de corregirlos.

Obviamente tampoco podemos dejar de lado a mi general, el militar que es el que ostenta el mando superior. En el ejército mexicano, por ejemplo, hay un general brigadier que no es lo mismo que el general de brigada que ocupa un grado más arriba que el brigadier.

Y luego, por encima de todos está el general de división que es el que tiene a su cargo toda la corporación o regimiento.

Hay muchos tipos más de géneros y generales que podemos seguir descubriendo, si a usted le interesa.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Mildred: ¿Es correcta la frase "poco más o menos"?

LE RESPONDO: Sí, es correcta. Es equivalente a decir "un poco más o un poco menos" cuando se sabe que no se está dando la cantidad exacta.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Sufrir por dos es una carga demasiado pesada para un solo corazón.