Captan el ataque de una rata a una paloma en Nueva York y se vuelve viral

Naquazia Gresham, autora del video, comentó que captó la imagen en el barrio de Brooklyn, al notar que el ave se encontraba en peligro al ser sometida por el feroz roedor.

Tal como se observa en las imágenes, un hombre, amigo de Gresham, entra en escena para golpear a la rata con una barra metálica, ayudando a que la paloma escapara del ataque del mamífero.

This might be the most New York shit I’ve ever seen...down to the hit out of no where lol pic.twitter.com/toz8GCoYkp