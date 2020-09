LadyMiMuchacha; tunden a senadora de MC por comentarios 'clasistas'

La senadora del partido Movimiento Ciudadano, Marcela Luqué Rangel, se ha convertido en #LadyMiMuchacha en redes sociales, gracias a una serie de comentarios que la red ha calificado como 'clasistas' y que la han llevado a ser duramente criticada.

Tras lo sucedido con el senador Samuel García Sepúlveda por sus comentarios 'machistas', el partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León, se vuelve a ver en controversia gracias a publicaciones en Twitter en las que Luqué Rangel se refiere a una trabajadora del hogar como 'mi muchacha' y 'mi esclava'.

A mi muchacha se le murió su marido hoy! No supimos si fue x COVID u otra cosa! Si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo.Qué hace la gente q no tiene como sacar a sus seres queridos de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta de qué? Q qué pagan? — Marcela Luqué Rangel (@marcelaluqu) September 6, 2020

Ante las criticas hacia el comentario de la senadora, ésta respondió en otro tuit que 'no se iba a disculpar por la manera en que llamó a la trabajadora, ya que así hablan en Nuevo León'.

Yo no me voy a disculpar x decir "mi muchacha"...Así hablamos en NL...Y tmb digo mi chofer y mi tío, aunque no sea, son modismos de siempre y nada tienen que ver con ser despectivos!! Despectivo q se cobre a las personas x servicios de salud que deberían ser gratuitos! Eso sí es! — Marcela Luqué Rangel (@marcelaluqu) September 7, 2020

Tras darse cuenta que era objeto de burlas en redes sociales bajo el apodo 'Lady Mi Muchacha', Luqué Rangel llamó 'mi esclava' a la empleada en otro tuit que borró al poco tiempo.

"Mi esclava que apoya en las labores domésticas, gracias a Dios y a mí pudo enterrar a su marido, no perdón, 'al señor con el que contrajo nupcias exitosamente', y le cobraron en un hospital público por sacarlo para darle sepultura. Gracias por su mortificación solovinos del peje", agregó la senadora en el tuit.

Le llama mi esclava que apoya en las labores ! Para empezar no es de ella, y no es esclava y no es gracias a ella que pudo enterrar a su marido, ella tiene una obligación con derechos laborales de la trabajadora domestica @MovCiudadanoMX pic.twitter.com/9GiGgbEoa6 — Piutardi (@piotardi) September 7, 2020

Ante la polémica en torno a Luqué Rangel, el partido Movimiento Ciudadano dijo a través de un comunicado que 'reprobaba las expresiones discriminatorias de la senadora', además de pedir a ésta que ofreciera una disculpa pública.

"Movimiento Ciudadano Nuevo León reprueba las expresiones discriminatorias realizadas hoy por Marcela Luqué Rangel, a través de sus redes sociales. Desde la Comisión Operativa Estatal de nuestro instituto político instamos a Luqué Tangel a ofrecer una disculpa pública (...) Hoy reiteramos nuestro compromiso por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar y en contra de toda precarización del trabajo doméstico", precisaron en el comunicado.

Comunicado de Movimiento Ciudadano Nuevo León. pic.twitter.com/cFCe6uuSrS — Movimiento Ciudadano Nuevo León (@MovCiudadanoNL) September 6, 2020

Pese a los comentarios emitidos por el partido, la senadora ha continuado respondiendo los insultos en su perfil de Twitter.

La connotación, que es de lo más normal aquí, les produjo más ofensa social que el que le cobren a la pobre gente x servicios y entregarle sus muertos en hospitales públicos...ESTÁN DE ATAR!!! — Marcela Luqué Rangel (@marcelaluqu) September 7, 2020