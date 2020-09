Para Empezar

Medio torneo Guard1anes en este extraño (por decir lo menos) año 2020. Nada claro para nadie, ni para el Cruz Azul, miren que ir a perder con el Atlas, no estaba en la mirada de nadie, solo en la de las y los rompe quinielas empedernidos.

El torneo con menos inversión en fichajes en los últimos años está demostrando su lado más gris, a eso agréguele la falta de público, las terribles transmisiones que lamentablemente ya son costumbre y a los narradores que ya deberían estar retirados y que han sido rebasados por la tecnología por tener que transmitir a distancia.

Todo mal. Casi todo mal. Quizá este torneo nos obligue a mirar a otros lados y a ver equipos como el Puebla, goleado por Pumas pero valiente, el Querétaro de Alex Diego que solo gana en casa pero pues si nos la pasamos pidiendo que se renueve el carrusel de los mismos técnicos de siempre, pues empezamos a ver a los nuevos, digo yo.

Este extraño torneo quizá sea la tumba de Ricardo Ferretti. Sus Tigres realmente están jugando mal y se los ve muy desanimados. El ambiente empieza a ser sorprendentemente hostil para el Tuca, el no poner de inicio en los partidos a jugadores que ilusionaron con su llegada como Leo Fernández ha despertado a una afición que durante años le pasó todo a su DT, se aguantaban las aburriciones sabiendo que quizá se ganaría un título, hoy ese crédito parece estar agotado y la salida del otrora adorado Tuca ya se vislumbra si Tigres no gana el Guard1anes.

Aquí en Santos la situación es complicada. Para mi es una incógnita qué veremos en la segunda mitad del Guard1anes del equipo de Almada. El Santos está jugando muy malos partidos y más allá de entender los imponderables, la gente disponible se ve trabada y sin velocidad, los momentos intensos de Santos que es en donde puede superar rivales son cada vez más escasos.

Uno llega a pensar que hay algo más allá de un simple mal momento. No me gusta ver cosas extrañas pero si en el deporte estadounidense había jugadores que no querían jugar creo que aquí también debe haberlos, si en España hubo mucho desánimo por los sueldos recortados aquí debe también haberlo, es decir, aparte de corregir lo táctico, Almada tiene que checar y corregir lo anímico si es que por ahí va parte del problema.

Ya se fue la mitad del torneo y Santos está en una horrible posición 13.